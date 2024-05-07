MLB》大谷翔平生涯第8度獲單週最佳球員 創日籍選手第3人紀錄

大谷翔平（右）。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布上週的單週最佳球員，道奇隊日本球星大谷翔平榮獲生涯第8次的單週最佳球員，也是旅美日本好手史上第3人生涯都摘得美聯與國聯單週最佳球員的殊榮。

大谷翔平昨天面對勇士之戰，單場狂敲4安，包含雙響炮，進帳3分打點。大谷翔平在上週休兵一場，共5場出賽合計21打數敲11安，單週打擊率高達5成24，交出3轟、7分打點，選到3保送，還跑出2次盜壘成功，單週長打率高達9成85、上壘率高達5成83。

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大谷翔平過去在天使時期共摘得7次單週最佳球員，大谷也是自日本名將野茂英雄、鈴木一朗之後，再度有旅美日本選手都在美聯與國聯都獲單週最佳球員。

截至昨天為止，大谷翔平本季出賽35場，交出10轟、25分打點，打擊率3成64的成績，上壘率4成26，長打率6成85，整體攻擊指數（OPS）高達1.111。

運動家外野手魯克（中）。（資料照，美聯社）

美聯部份，上週的單週最佳球員是由運動家29歲外野手魯克（Brent Rooker），這是他生涯第2次獲獎。魯克在上週共16打數敲7安，包含3轟、7打點，單週長打率高達1.063。

魯克在美國時間本月4日與馬林魚之戰中，單局狂敲2發全壘打創隊史第二人紀錄，單場進帳5打點平生涯最多。魯克本季出賽23場，有8轟、20分打點，打擊率2成56。

Brent Rooker: .438/.550/1.063, 3 HR, 7 RBI

Shohei Ohtani: .524/.583/.952, 3 HR, 7 RBI



Your @Chevrolet AL and NL Players of the Week! pic.twitter.com/ZGYJzvwQg1 — MLB （@MLB） May 6, 2024

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