MLB》大谷翔平生涯第8度獲單週最佳球員 創日籍選手第3人紀錄

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網今天公布上週的單週最佳球員,道奇隊日本球星大谷翔平榮獲生涯第8次的單週最佳球員,也是旅美日本好手史上第3人生涯都摘得美聯與國聯單週最佳球員的殊榮。

大谷翔平昨天面對勇士之戰,單場狂敲4安,包含雙響炮,進帳3分打點。大谷翔平在上週休兵一場,共5場出賽合計21打數敲11安,單週打擊率高達5成24,交出3轟、7分打點,選到3保送,還跑出2次盜壘成功,單週長打率高達9成85、上壘率高達5成83。

大谷翔平過去在天使時期共摘得7次單週最佳球員,大谷也是自日本名將野茂英雄、鈴木一朗之後,再度有旅美日本選手都在美聯與國聯都獲單週最佳球員。

截至昨天為止,大谷翔平本季出賽35場,交出10轟、25分打點,打擊率3成64的成績,上壘率4成26,長打率6成85,整體攻擊指數(OPS)高達1.111。

美聯部份,上週的單週最佳球員是由運動家29歲外野手魯克(Brent Rooker),這是他生涯第2次獲獎。魯克在上週共16打數敲7安,包含3轟、7打點,單週長打率高達1.063。

魯克在美國時間本月4日與馬林魚之戰中,單局狂敲2發全壘打創隊史第二人紀錄,單場進帳5打點平生涯最多。魯克本季出賽23場,有8轟、20分打點,打擊率2成56。

