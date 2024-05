MLB》是否想念「二刀流」時光？ 大谷翔平：的確想念但...

大谷翔平。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平獲得國聯單週最佳球員,今天對上馬林魚賽前,他和隊友貝茲(Mookie Betts)接受訪問,大谷被問及是否懷念能夠「二刀流」在投手丘上投球的時光,他也做出回應。

大谷在今天賽前與貝茲一同接受《MLB Network》訪問,主持人首先詢問大谷,如果要他在大聯盟擔任游擊手一個星期,是否能夠勝任,大谷回答,「絕對做不到!」引來現場其他主持人以及貝茲的笑聲。

大谷去年球季遭遇右手肘UCL傷勢,至今仍在康復中,不過已經開始進行簡單傳接球。當主持人問道「是否想念投球」時,大谷表示,「我的確很想念投球,但我先發投球的時候都會感到緊張,所以現在能專注在打擊上是件好事。」

被問到打線陣中有著大谷、佛里曼(Freddie Freeman)與史密斯(Will Smith)等強打的感受為何,貝茲表示,「這表面上絕對是很棒的陣容,對手很難面對我們投完一輪之後不受到傷害。不光只是全壘打,我們不斷提供高品質的擊球內容,有時大谷、佛里曼或史密斯一場都能敲3到4安,甚至我也可以,對手難以對付我們。」

對於自己和貝茲隊內的良性競爭關係,大谷被問及誰才是更好的打者時說道,「我才來這裡一個月,很多事還不能下定論,但我通常都在貝茲在壘上時打擊,我對此感到越來越習慣,也很享受這樣的機會。」一旁的貝茲在聽到翻譯後,又再度被逗笑。

