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MLB》是否想念「二刀流」時光？ 大谷翔平：的確想念但...

2024/05/07 08:47

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平獲得國聯單週最佳球員，今天對上馬林魚賽前，他和隊友貝茲（Mookie Betts）接受訪問，大谷被問及是否懷念能夠「二刀流」在投手丘上投球的時光，他也做出回應。

大谷在今天賽前與貝茲一同接受《MLB Network》訪問，主持人首先詢問大谷，如果要他在大聯盟擔任游擊手一個星期，是否能夠勝任，大谷回答，「絕對做不到！」引來現場其他主持人以及貝茲的笑聲。

大谷去年球季遭遇右手肘UCL傷勢，至今仍在康復中，不過已經開始進行簡單傳接球。當主持人問道「是否想念投球」時，大谷表示，「我的確很想念投球，但我先發投球的時候都會感到緊張，所以現在能專注在打擊上是件好事。」

被問到打線陣中有著大谷、佛里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）等強打的感受為何，貝茲表示，「這表面上絕對是很棒的陣容，對手很難面對我們投完一輪之後不受到傷害。不光只是全壘打，我們不斷提供高品質的擊球內容，有時大谷、佛里曼或史密斯一場都能敲3到4安，甚至我也可以，對手難以對付我們。」

對於自己和貝茲隊內的良性競爭關係，大谷被問及誰才是更好的打者時說道，「我才來這裡一個月，很多事還不能下定論，但我通常都在貝茲在壘上時打擊，我對此感到越來越習慣，也很享受這樣的機會。」一旁的貝茲在聽到翻譯後，又再度被逗笑。

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