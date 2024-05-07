MLB》王牌惠勒7局猛飆11K+哈波開轟 費城人近11戰狂拿10勝

費城人王牌投手惠勒。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）今天主投7局狂飆11次三振、僅失掉1分，加上哈波（Bryce Harper）擊出三分彈，費城人最後在主場以6比1輕取巨人。費城人在4連戰橫掃對手，近期取得6連勝。費城人目前以25勝11敗暫居國家聯盟東區龍頭。

費城人打線在第4局靠梅瑞菲德（Whit Merrifield）的適時安先拿1分，第5局哈波揮出三分砲，接著卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）敲二壘安打追加1分，幫助費城人單局灌進4分。

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巨人打線只在第6局靠佛羅雷斯（Wilmer Flores）的高飛犧牲打，拿到全場唯一的1分。費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）在第8局補上一發陽春彈，幫助費城人收下近11勝第10勝。

費城人強打哈波。（今日美國）

惠勒主投7局只被敲4安，失掉1分非自責，賞出本季單場新高的11次三振、另有1次保送，摘得今年第4勝，賽後防禦率為1.64。惠勒在開季苦吞先發3連敗，如今收下先發4連勝。

灣區出身的巨人24歲新秀投手布拉克（Mason Black），今天迎來生涯初登板，主投4.1局被敲8安，失掉5分都是自責，吞本季首敗；巨人打線全場有5安，南韓好手李政厚單場敲2安都是短程一壘安打，賽後打擊率為2成52；巨人隊目前以15勝21敗暫居國家聯盟西區第4。

Zack Wheeler racks up a season-high 11 Ks!



He lowers his ERA to 1.64. pic.twitter.com/szNXSvQLX8 — MLB （@MLB） May 6, 2024

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