MLB》王牌惠勒7局猛飆11K+哈波開轟 費城人近11戰狂拿10勝

費城人王牌投手惠勒。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人王牌投手惠勒(Zack Wheeler)今天主投7局狂飆11次三振、僅失掉1分,加上哈波(Bryce Harper)擊出三分彈,費城人最後在主場以6比1輕取巨人。費城人在4連戰橫掃對手,近期取得6連勝。費城人目前以25勝11敗暫居國家聯盟東區龍頭。

費城人打線在第4局靠梅瑞菲德(Whit Merrifield)的適時安先拿1分,第5局哈波揮出三分砲,接著卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)敲二壘安打追加1分,幫助費城人單局灌進4分。

請繼續往下閱讀...

巨人打線只在第6局靠佛羅雷斯(Wilmer Flores)的高飛犧牲打,拿到全場唯一的1分。費城人強打史瓦伯(Kyle Schwarber)在第8局補上一發陽春彈,幫助費城人收下近11勝第10勝。

費城人強打哈波。(今日美國)

惠勒主投7局只被敲4安,失掉1分非自責,賞出本季單場新高的11次三振、另有1次保送,摘得今年第4勝,賽後防禦率為1.64。惠勒在開季苦吞先發3連敗,如今收下先發4連勝。

灣區出身的巨人24歲新秀投手布拉克(Mason Black),今天迎來生涯初登板,主投4.1局被敲8安,失掉5分都是自責,吞本季首敗;巨人打線全場有5安,南韓好手李政厚單場敲2安都是短程一壘安打,賽後打擊率為2成52;巨人隊目前以15勝21敗暫居國家聯盟西區第4。

Zack Wheeler racks up a season-high 11 Ks!



He lowers his ERA to 1.64. pic.twitter.com/szNXSvQLX8