舉重》慟！烏克蘭兩屆歐錦賽冠軍 烏俄戰爭戰死沙場、享年30歲

烏克蘭舉重選手皮列申科於烏俄戰爭中喪生。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》等報導，烏克蘭奧委會於今天沉痛宣布，2屆舉重歐洲錦標賽冠軍皮列申科（Oleksandr Pielieshenko）於昨天在烏俄戰爭前線犧牲，享年30歲。

皮列申科2013-15賽季曾因使用興奮劑遭禁賽，2016年復出後，便在該屆舉重歐錦賽上奪下85公斤或以下級別的冠軍，並在2017年成功衛冕。他在2016年里約奧運與獎牌失之交臂，拿下第4名，2018年第二度違反興奮劑使用規定。

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烏克蘭奧委會表示，皮列申科在俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，就立刻加入了武裝部隊。烏克蘭舉重聯合會在臉書上表示，「我們悲傷地宣布，受人尊敬的烏克蘭體育健將、兩屆歐洲舉重冠軍皮列申科的心臟停止跳動。」

國家隊教練斯洛博迪亞紐克（Viktor Slobodianiuk）也在臉書上補充道，「戰爭奪走了我們最棒的選手，這對整個烏克蘭舉重界是個非常沉重的損失，英雄永遠不死。」

俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭，兩國引爆自二戰以來歐洲最大規模戰爭。根據《美聯社》報導，超過400名烏克蘭運動員與官員在戰爭中喪生。

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