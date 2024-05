NBA》傳想要36億約的熱火士官長一席話 讓總裁批：沒打就閉嘴

熱火J.巴特勒。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕上季打進總冠軍賽的熱火,本季受到傷兵影響,包含「士官長」J.巴特勒(Jimmy Butler)缺陣,讓熱火在季後賽首輪止步。外媒指J.巴特勒想爭取2年1.13億美元(約新台幣36.8億)的延長合約,熱火總裁萊利(Pat Riley)今天受訪表示,「我們現在還沒有在內部討論過這個問題。」

《ESPN》指出,熱火的考量點在於J.巴特勒的出席率,雖然他是一名菁英球員,尤其是在季後賽的表現,但J.巴特勒將在9月份滿35歲,過去在熱火5個賽季,他共缺席100場例行賽,J.巴特勒因為傷病、休息、或是其他原因而缺席的時間接近26%。

J.巴特勒在今年附加賽時膝蓋受傷,也讓他缺席熱火季後賽首輪與塞爾提克的比賽。熱火在季列賽首輪以1比4遭到淘汰。

熱火總裁萊利。(資料照,美聯社)

萊利指出,「對我們來說,投入這些資源是一個重大決定,除非你有一個人每天晚上都能出賽,這是事實。」萊利也在訪談中大讚J.巴特勒是最能打動人心,是一名難以置信的選手。而J.巴特勒效力熱火共5個賽季中,兩度打進總冠軍賽。

J.巴特勒日前去觀賞一級方程式賽車(F1)邁阿密站,並對鏡頭放話,「如果我有打,波士頓(塞爾提克)就打包回府,紐約(尼克)肯定也會...打包回府。」

萊利對於J.巴特勒的這番話不以為然,他直言,「我在想,『那是Jimmy在惡搞還是真的?』,如果你沒有在對上波士頓(塞爾提克)或紐約尼克時上場比賽,那麼對這些球隊的批評最好閉嘴。」

熱火本季受到傷兵所苦,共89場比賽用了37個不同的先發陣容,主因是主力後衛赫爾羅(Tyler Herro)缺陣40場比賽,J.巴特勒缺席22場。熱火新秀小賈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)單季出賽75場,熱火中鋒艾德巴約(Bam Adebayo)也出70場。

Pat Riley on Jimmy Butler: “If you're not on the court playing, you should keep your mouth shut.” pic.twitter.com/BorsYtOu8J