NBA》傳想要36億約的熱火士官長一席話 讓總裁批：沒打就閉嘴

熱火J.巴特勒。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季打進總冠軍賽的熱火，本季受到傷兵影響，包含「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）缺陣，讓熱火在季後賽首輪止步。外媒指J.巴特勒想爭取2年1.13億美元（約新台幣36.8億）的延長合約，熱火總裁萊利（Pat Riley）今天受訪表示，「我們現在還沒有在內部討論過這個問題。」

《ESPN》指出，熱火的考量點在於J.巴特勒的出席率，雖然他是一名菁英球員，尤其是在季後賽的表現，但J.巴特勒將在9月份滿35歲，過去在熱火5個賽季，他共缺席100場例行賽，J.巴特勒因為傷病、休息、或是其他原因而缺席的時間接近26％。

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J.巴特勒在今年附加賽時膝蓋受傷，也讓他缺席熱火季後賽首輪與塞爾提克的比賽。熱火在季列賽首輪以1比4遭到淘汰。

熱火總裁萊利。（資料照，美聯社）

萊利指出，「對我們來說，投入這些資源是一個重大決定，除非你有一個人每天晚上都能出賽，這是事實。」萊利也在訪談中大讚J.巴特勒是最能打動人心，是一名難以置信的選手。而J.巴特勒效力熱火共5個賽季中，兩度打進總冠軍賽。

J.巴特勒日前去觀賞一級方程式賽車（F1）邁阿密站，並對鏡頭放話，「如果我有打，波士頓（塞爾提克）就打包回府，紐約（尼克）肯定也會...打包回府。」

萊利對於J.巴特勒的這番話不以為然，他直言，「我在想，『那是Jimmy在惡搞還是真的？』，如果你沒有在對上波士頓（塞爾提克）或紐約尼克時上場比賽，那麼對這些球隊的批評最好閉嘴。」

熱火本季受到傷兵所苦，共89場比賽用了37個不同的先發陣容，主因是主力後衛赫爾羅（Tyler Herro）缺陣40場比賽，J.巴特勒缺席22場。熱火新秀小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）單季出賽75場，熱火中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）也出70場。

Pat Riley on Jimmy Butler: “If you're not on the court playing, you should keep your mouth shut.” pic.twitter.com/BorsYtOu8J — Kevin O'Connor （@KevinOConnorNBA） May 6, 2024

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