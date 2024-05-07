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NBA》首輪就打包回家 七六人總裁預告有大動作

2024/05/07 09:40

七六人總裁莫雷預告今年夏天會大動作補強。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人經歷了如雲霄飛車的一季，從季初戰績優異、到季末恩比德（Joel Embiid）受傷掉到第7，最終季後賽首輪敗給尼克出局，對此七六人總裁莫雷（Daryl Morey）預告，今年夏天會有大動作。

莫雷表示，七六人確定會圍繞著恩比德以及馬克西（Tyrese Maxey）來建隊，並且會繼續讓納斯（Nick Nurse）來執教，「但我們下個賽季會做很多變動。」莫雷說道。

今年夏天，七六人擁有約6500萬美元的薪資空間，選秀部分預計會拿到首輪16順位，另外還有一項任務，就是要與馬克西頂薪續約；球員方面，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、羅利（Kyle Lowry）、巴頓（Nicolas Batum）則是合約到期，留給了球團更多操作空間。

莫雷指出，休賽季簽人必須把年齡因素考慮進去，他認為七六人正處於有機會衝擊冠軍的階段，因此補強的球員，勢必要和恩比德、馬克西搭得起來。

「這個休賽季很重要。」莫雷表示，他虧欠球迷、老闆、所有與球團有關的人，因為七六人有爭冠實力，但卻沒打出應該有的戰績。

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