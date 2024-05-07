MLB》天使近31局僅拿3分、戰績美聯倒數第2 海盜王牌完投助隊3連勝

海盜奧利維斯（左）敲滿貫砲。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天在客場碰上海盜隊，天使打線近期得分效率欠佳，近3場各只拿1分。海盜王牌凱勒（Mitch Keller）此役飆9局失1分完投，讓天使以1比4吞敗。此外，這場比賽只打了1小時55分。

海盜28歲外野手奧利維斯（Edward Olivares）在第3局擊出生涯首發滿貫砲，天使只在第6局靠尼托（Zach Neto）的陽春砲拿到全場唯一分數。海盜最後贏球收下3連勝，目前以17勝19敗暫居國家聯盟中區第三。

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天使左投安德森（Tyler Anderson）主投6.1局失4分，吞本季第4敗。天使隊輸球後吞3連敗、近17戰吞14敗，目前以12勝23敗暫居美聯倒數第二。天使打線近31局一共只拿到3分，也是球隊近期戰績低迷的主因。

前3場先發合計失掉11分的凱勒，他今天完投9局用109球，被敲5安失掉1分，賞5次三振、1次保送，賽後防禦率為4.41，本季第3勝到手。這是凱勒生涯第2場完投勝。

Mitch Keller tosses his second career complete game! pic.twitter.com/VBHc79BuHe — MLB （@MLB） May 7, 2024

海盜王牌凱勒（右）完投勝。（美聯社）

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