NBA季後賽》狂！布朗森連4戰轟破40分 尼克險勝溜馬取得1：0領先

布朗森（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）今天在季後賽次輪首戰狂飆43分，率隊以121：117力退溜馬，系列賽取得1：0領先。

尼克在首輪淘汰七六人，碰上在前一系列賽扳倒公鹿的溜馬。

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尼克一哥布朗森開局表現強勢，單節包辦10分，聯手哈特（Josh Hart）助隊在開賽取得領先優勢。

不過，溜馬進攻多點開花，替補上陣的麥康諾（T.J. McConnell）半場貢獻10分，率隊在次節超車，尼克哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）隨手丟進超大號三分球，助隊稍稍扳回一城，半場打完溜馬暫時以55：49領先。

易籃後，溜馬托平（Obi Toppin）接連上演扣籃秀助隊打出氣勢，但尼克在決勝節一路緊追，在最後3分鐘趁著對手失誤，連拿4分超車，兩隊再度拉鋸。

終場前39秒，迪文森佐（Donte Divincenzo）飆進三分球，尼克取得3分領先，雖然溜馬很快追回2分，但最後頻頻失誤，無力討回領先，只能眼看對手帶走勝利。

尼克今天團隊命中率達53.7%，布朗森進帳最高43分、6助攻，季後賽連續4戰飆破40分，迪文森佐25分次之；溜馬M.透納（Myles Turner）繳出全隊最高23分，替補上陣的麥康諾18分次之。

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