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泳壇新星閃耀下一個王冠閎？ 小二男童勇摘7金

2024/05/07 11:23

今年全國小學游泳錦標賽已落幕，彰化市泰和國小小二學童曾仲寬勇摘7金1銀，好游技成「水中蛟龍」是泳壇新星。（圖學校提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣市泰和國小游泳隊選手曾仲寬，克服胸部燒燙傷痕和吃預防氣喘藥的身體不適，在游泳運動世界游出一片天地，才二年級就跟三、四年級生水中競技，在今年全國小學游泳錦標賽奪下7金1銀，其中6項還破大會紀錄，教練讚許他是泳界明日之星，朝向成為下一個台灣職業游泳運動員王冠閎努力邁進。

7金1銀其中6項破大會紀錄，分別是個人50、100公尺仰式、50、100公尺蝶式、50、100公尺自由式，另1金為200公尺第1名，1銀為團體200混合第2名。

曾仲寬年幼體弱多病，2歲胸部受到3度燒燙傷留下傷痕，他的的父母打算用游泳運動，改善其心肺功能的缺陷，增加自信心，因此，在他4歲那年，就被帶到游泳池練習，一開始，因為胸部傷疤引來異樣的眼光和詢問，父母一度想讓他穿鯊魚裝遮蓋傷疤，結果，天性樂觀的他，不但不以為意，用游技征服競爭對手，成了「水中蛟龍」參賽屢屢獲獎，身上的疤痕不再被貼標籤，聚焦在他厲害超群的游技。

曾仲寬說，發現自己越游越進步，不僅好玩且很有成就感，比賽一階比一階困難，訓練變得辛苦時，告訴自己「訓練時要發奮圖強，比賽時就會變得厲害。」比賽若挫敗，他也會自我反省，下次要更努力，這次，摘7金並破大會紀錄，當下他又驚又喜，興奮到相信比賽堅持到最後，即使一度落後，只要不放棄必能後來居上。

游泳隊總教練楊秀慧表示，仲寬從玩水到成為選手，除了配合教練指導外，比賽致勝的關鍵在於個人的鬥志和目標明確，意志力堅強，尤其在最後5公尺衝刺，意志力決定勝敗。

成軍8年的泰和國小游泳隊，這次共派出39人參賽，在全國1300多名選手中，拿下10歲男總錦標賽第一名，11至12歲男總錦標第四名，個人賽摘下7金4銀3銅的好成績。

小二學童曾仲寬在今年全國小學游泳錦標賽奪下7金1銀，表現亮麗。（圖教練提供）

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