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NBA》名人堂球星建議勇士換來5屆明星後衛 「他在那待得不開心...」

2024/05/07 12:13

米歇爾。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今年球季止步附加賽首輪，無緣季後賽，對於陣中老大哥柯瑞（Stephen Curry）的奪冠窗口可說是越來越小，對此名人堂球星「T-Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady）就建議，勇士應該交易來騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）。

「我認為他們需要另一名得分手。」麥葛瑞迪說道，「我仍然相信K.湯普森（Klay Thompson）與柯瑞，D.格林（Draymond Green）度過了一個非凡賽季，他只需要停止搞事。看看像米契爾這樣的球員，對吧？我不認為他在克利夫蘭待得很開心。」

騎士在去年賽季從爵士交易來5屆全明星的米契爾，他在今年季後賽首輪對陣魔術，場均貢獻28.7分、5.0籃板和4.4助攻，幫助騎士鏖戰7場後勝出。米契爾的合約將於2026年到期，他有資格在今夏簽下一份價值高達4年2億美元合約，騎士老闆吉爾伯特（Dan Gilbert）曾樂觀表示，雙方有機會達成延長合約協議。

目前勇士仍不確定是否續約K.湯普森，有報導指出他和魔術互相有好感。若勇士留不住K湯，但明年仍想採取「Win Now」策略，勢必得要幫柯瑞找幫手。如果米契爾拒絕與騎士簽延長合約，騎士也許會將他送走以換取更多回報，而勇士也正好需要像米契爾這樣的射手。

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