MLB》大谷翔平本季第11轟登上全壘打王！道奇4轟宰馬林魚收5連勝

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場與馬林魚展開三連戰，日籍巨星大谷翔平敲出本季第11發全壘打，登上大聯盟全壘打王，加上道奇全場4轟加持下，終場以6：3擊敗馬林魚，收下5連勝。

馬林魚開賽就從傷癒回歸的道奇強投畢爾勒（Walker Buehler）手中打下2分。但道奇1局下立刻靠著「MVP連線」還以顏色，貝茲（Mookie Betts）選到保送上壘，接著大谷翔平敲出本季第11轟，一棒追平，下一棒佛里曼（Freddie Freeman）也擊出陽春砲，道奇3：2逆轉。

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SHOHEI, YOU ARE RIDICULOUS. pic.twitter.com/sjzfuqsNIB — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 7, 2024

2局上馬林魚的戈登（Nick Gordon）也回敬一發陽春砲，雙方又回到平手局面。結果該局下道奇又用全壘打反擊，埋伏第9棒的奧特曼（James Outman）貢獻一發2分砲再度超前。3局下赫南德茲（Teoscar Hernández）又補一發陽春砲，道奇6：3領先。

馬林魚此役先發投手為24歲新秀穆諾（Roddery Muñoz），他主投4.2局被敲出7支安打，投出4次保送與5次三振，失掉6分全是自責分；道奇先發強投畢爾勒傷癒歸隊首戰，4局用77球有49顆好球，被打出6支安打失3分，送出4次三振，防禦率6.75。

畢爾勒。（美聯社）

道奇在畢爾勒退場後動用3名牛棚，分別為亞柏格（Ryan Yarbrough）、崔南（Blake Treinen）與費西亞（Alex Vesia），3人合力吃完6局僅被敲出1支安打，送出4次三振，終場道奇6：3獲勝，中繼3局0失分的亞柏格摘下勝投。

大谷翔平今首局開轟後，2局下站著不動遭三振，4局下又敲出一壘安打，並盜上二壘。6局下選到四壞保送，隨後再發動盜壘成功，上演本季第9盜。此役大谷3打數2安打，包含1轟，有2分打點，三振、保送各1，貢獻2次盜壘，賽後打擊率上升至0.370，攻擊指數1.139。

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