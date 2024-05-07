MLB》滑球玩弄對手！達比修獲日美通算198勝、傷癒後連10局無失分

達比修有。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕面對前東家小熊，教士37歲日籍老將達比修有今天主投5局無失分，幫助教士在客場以6比3贏球，達比修有拿到日美通算198勝。達比修有表示，自己的投球節奏更好，球速也回來了，「我今晚在場上投球感覺很好。」

達比修有此戰先發5局被敲3安無失分，賞5次三振、丟1次保送，合計用83球有62顆好球，其中滑球有28顆，四縫線速球有20顆，伸卡有11顆，橫掃滑球有8顆。達比修有今天最快丟到95.3英里（約153.3公里）的球種是伸卡球，四縫線速球最快為94.8英里（約152.5公里）。

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達比修此戰丟28顆滑球，就讓對手揮空8次是本季單場最多。達比修認為，他可以用滑球玩弄打者，「我今晚能夠充滿信心地丟這個滑球。」

達比修有。（美聯社）

日前因脖子緊繃進15天傷病名單的達比修有，自傷癒復出後，近兩場先發共10局無失分。達比修有本季先發7場摘得2勝1敗、防禦率2.94，共投33.2局賞30次三振，每局被上壘率為1.10。

達比修有表示，雖然控球不算好，但球速、身體狀況比前一場先發時更好。但達比修認為，還要改善自己的四縫線速球。達比修有希望下一次登板能把單場投球數丟到接近100球。

今天也是達比修有自2020年12月被小熊交易之後，再度站上小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）先發。達比修說，「我從小熊球迷們那得到溫暖的話。他們叫我回芝加哥，我也喜愛這座球場，能在這個投手丘登板投球，感覺很棒。」

Yu Darvish, Nasty 88mph Slider. pic.twitter.com/ZDGy08zpiz — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 7, 2024

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