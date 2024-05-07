晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》滑球玩弄對手！達比修獲日美通算198勝、傷癒後連10局無失分

2024/05/07 13:32

達比修有。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕面對前東家小熊，教士37歲日籍老將達比修有今天主投5局無失分，幫助教士在客場以6比3贏球，達比修有拿到日美通算198勝。達比修有表示，自己的投球節奏更好，球速也回來了，「我今晚在場上投球感覺很好。」

達比修有此戰先發5局被敲3安無失分，賞5次三振、丟1次保送，合計用83球有62顆好球，其中滑球有28顆，四縫線速球有20顆，伸卡有11顆，橫掃滑球有8顆。達比修有今天最快丟到95.3英里（約153.3公里）的球種是伸卡球，四縫線速球最快為94.8英里（約152.5公里）。

達比修此戰丟28顆滑球，就讓對手揮空8次是本季單場最多。達比修認為，他可以用滑球玩弄打者，「我今晚能夠充滿信心地丟這個滑球。」

達比修有。（美聯社）

日前因脖子緊繃進15天傷病名單的達比修有，自傷癒復出後，近兩場先發共10局無失分。達比修有本季先發7場摘得2勝1敗、防禦率2.94，共投33.2局賞30次三振，每局被上壘率為1.10。

達比修有表示，雖然控球不算好，但球速、身體狀況比前一場先發時更好。但達比修認為，還要改善自己的四縫線速球。達比修有希望下一次登板能把單場投球數丟到接近100球。

今天也是達比修有自2020年12月被小熊交易之後，再度站上小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）先發。達比修說，「我從小熊球迷們那得到溫暖的話。他們叫我回芝加哥，我也喜愛這座球場，能在這個投手丘登板投球，感覺很棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。