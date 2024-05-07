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NBA季後賽》衛冕軍糗了！愛德華茲、湯斯合砍54分 灰狼打爆金塊奪2連勝

2024/05/07 12:36

灰狼球星湯斯。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽取得1勝的灰狼，今天表現依舊強勢，湯斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華茲（Anthony Edwards）聯手轟下54分，率隊以106：80痛宰金塊，目前在西部次輪取得2：0領先。

灰狼在季後賽次輪強碰金塊，前役在新狼王愛德華茲狂砍43分帶領下，系列賽拔得頭籌；而陣中長人戈貝爾（Rudy Gobert）今天因小孩出生缺席。

今天續作客丹佛，灰狼上半場打得強勢，團隊命中率54.5%，加上強悍防守讓金塊在第2節只有15分進帳，中鋒湯斯一人包辦全場最高20分，助隊在半場打完取得61：35大幅領先；金塊前兩節僅A.戈登（Aaron Gordon）一人得分上雙，他拿下15分。

灰狼球星愛德華茲。（今日美國）

易籃後，灰狼持續壓制金塊，即便決勝節開局金塊傑克森（Reggie Jackson）飆進三分球，嘗試帶起球隊氣勢，但明尼蘇達大軍戰力更勝一籌，迅速澆熄對手反撲氣勢，穩穩把第2勝收進口袋。

灰狼今天4人得分上雙，湯斯繳出全隊最高27分、12籃板，愛德華茲27分、7助攻；金塊A.戈登拿下20分，約基奇（Nikola Jokic）進帳16分、16籃板。

金塊約基奇（中）遭嚴防。（法新社）

灰狼前鋒A.戈登（中）。（美聯社）

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