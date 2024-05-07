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MLB》「我不記得他在天使打這麼好！」大谷翔平超燙手感嚇壞克蕭

2024/05/07 13:32

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以6：3擊敗馬林魚，日籍巨星大谷翔平連續3場比賽開轟，近況絕佳，這讓在場邊接受訪問的道奇塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）不禁嘆為觀止，更直呼他自己完全不記得大谷過去在天使打這麼好。

「我不記得他在安納罕有打這麼好！你當然會看到影片，但我真心不記得他曾有過如此這般的爆炸演出，這實在是太不可思議了。他打出去的每一顆球都超強勁，我真的不懂，我想也沒人能理解，他真的太驚人了。」克蕭談到大谷的近況時說道。

克蕭表示，大谷咬中球心的聲音很大聲，「我們隊上有很多可以把球打很強勁的傢伙，但大谷能穩定地拿出這樣的表現，真的很厲害。他動不動就敲那種初速115英哩、118英哩、120英哩的球，在比賽中沒多少人能像他一樣。」

大谷昨天雙響砲中的第二發全壘打，飛行距離長達464英呎，是道奇球場第三遠的全壘打。對此克蕭也讚嘆大谷能夠把球打到球場各角落的能力，「看他打球很好玩，我知道他擁有強大力量，但我從沒意識到他是個技巧很好的打者，選球、調整揮棒，即便偶爾會犯錯，但他不管打犀利的球路、火球或面對左投，他的表現都令人印象深刻。」

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