MLB》「我不記得他在天使打這麼好！」大谷翔平超燙手感嚇壞克蕭

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以6:3擊敗馬林魚,日籍巨星大谷翔平連續3場比賽開轟,近況絕佳,這讓在場邊接受訪問的道奇塞揚左投克蕭(Clayton Kershaw)不禁嘆為觀止,更直呼他自己完全不記得大谷過去在天使打這麼好。

「我不記得他在安納罕有打這麼好!你當然會看到影片,但我真心不記得他曾有過如此這般的爆炸演出,這實在是太不可思議了。他打出去的每一顆球都超強勁,我真的不懂,我想也沒人能理解,他真的太驚人了。」克蕭談到大谷的近況時說道。

克蕭表示,大谷咬中球心的聲音很大聲,「我們隊上有很多可以把球打很強勁的傢伙,但大谷能穩定地拿出這樣的表現,真的很厲害。他動不動就敲那種初速115英哩、118英哩、120英哩的球,在比賽中沒多少人能像他一樣。」

大谷昨天雙響砲中的第二發全壘打,飛行距離長達464英呎,是道奇球場第三遠的全壘打。對此克蕭也讚嘆大谷能夠把球打到球場各角落的能力,「看他打球很好玩,我知道他擁有強大力量,但我從沒意識到他是個技巧很好的打者,選球、調整揮棒,即便偶爾會犯錯,但他不管打犀利的球路、火球或面對左投,他的表現都令人印象深刻。」

Clayton Kershaw gives his thoughts on Shohei Ohtani's recent hot streak.

©️SportsNetLA pic.twitter.com/AlMVXR8kKd