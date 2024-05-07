MLB》比下水手強投！ 雙城「字母哥」K出個人生涯新高

伍德理查森。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕雙城隊今推出23歲年輕投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）先發出戰水手，和水手隊強投卡斯提歐（Luis Castillo）同場出賽的他，表現毫不遜色，6局任內送出生涯新高8次三振，率隊3:1贏球。

五德理查森前年初登大聯盟，就以超長15字母姓氏備受討論，其登錄姓名長度僅次於紅人隊英卡納西昂．史川德（Christian Encarnacion-Strand）。

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今年轉任先發後，伍德理查森表現漸入佳境，今不僅三振數是生涯新高，任內僅因1安打和1保送而讓2人上過壘包。原本仍在競爭後段先發輪值的伍德理查森，如今看來站在有利位置。

雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）說：「安排投手登板，很難要求比這樣的表現再多了。他在我們需要的時候站上那個位置，也給予我們贏球機會。」伍德理查森則說，和捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）之間的計畫執行，加上身後隊友的力挺，讓他有機會交出好投。

和伍德理查森同場較勁的卡斯提歐，交出6.2局、7次三振，失3分，也是1場優質先發。

伍德理查森說：「他（卡斯提歐）在聯盟是大投手、競爭者，也給予他的球隊最好的贏球機會。任何狀況下和這樣的選手對壘，都是有趣的事。」

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