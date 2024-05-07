MLB》曾讚大谷怪力轟像巡弋飛彈！翔平今炸裂讓隊友評分給「B」

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天擊出賽季第11轟，近3戰狂敲4轟，幫助道奇在主場以6比3擊敗馬林魚。此戰同樣有開轟的道奇外野手奧特曼（James Outman）談大谷這場的全壘打，評價只給「B」，也說自己很愛看大谷敲全壘打。

大谷翔平此戰3打數2安，包含一發兩分砲，單場跑2次盜壘成功，賽後打擊率為3成70，整體攻擊指數為1.139。大谷目前以54安、11轟、打擊率3成70，獨居大聯盟打擊三冠王。

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大谷翔平在美國時間4月23日客場面對國民，當時大谷敲出擊球初速高達118.7英里（約191公里）的怪力轟，飛行距離有450英尺之遠（約137.1公尺）。大谷這發怪力轟讓奧特曼直呼像是巡弋飛彈。

而大谷今天首局的中外野兩分砲，其擊球初速為107.6英里（約173.1公里），飛行距離為441英尺（約134.4公尺）。

根據《中日體育》報導，奧特曼賽後接受日媒NHK採訪，被問到大谷今天的全壘打，他表示，「我非常喜歡看大谷敲全壘打，至今看了很多轟，今天的全壘打，從我看來，以A、B、C、D來看，應該是『B』。」

SHOHEI, YOU ARE RIDICULOUS. pic.twitter.com/sjzfuqsNIB — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 7, 2024

道奇外野手奧特曼。（美聯社）

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