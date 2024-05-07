MLB》大谷化身「長打機器」創123年壯舉 平道奇隊史1怪力紀錄M2

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天敲出本季第11轟，連續3場比賽開轟，登上大聯盟全壘打王寶座，且此役3打數敲出2支安打，還選到一次保送，幫助道奇6：3擊敗馬林魚。大谷目前已經累積26支長打，再次寫下諸多紀錄。

大谷翔平本季出賽36場，共敲出54支安打，包含14支二壘安打、1支三壘安打以及11發全壘打，累積103個壘打數，打擊三圍.370/.434/.705，攻擊指數1.139。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平加入道奇的前36場比賽，就累積26支長打與103個壘打數，雙雙創下道奇隊史最多紀錄。

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其中在長打部分，大谷本季前36戰26支長打，追平卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）、威爾森（Preston Wilson）、歐佛貝（Lyle Overbay）與塞斯佩德斯（Yoenis Céspedes），並列1901年以來第3多，次於洋基傳奇迪馬喬（Joe DiMaggio）的27支，最多則是拉傑威（Nap Lajoie）的28支。

壘打數部分，大谷本季前36戰103個壘打數，寫下1901年以來第4多，僅次迪馬喬與米勒（Bing Miller）的105個，至於第2名為塞斯佩德斯與卡斯泰拉諾斯的106個，第1名則是拉傑威的108個。

另外，自Statcast於2015年成立以來，道奇球場僅出現過49支飛行距離440英呎以上的全壘打，今天大谷這轟飛行距離為441英呎，已是他本季第2支440英呎以上全壘打。而道奇隊史在道奇球場擁有最多440英呎全壘打的打者為佩德森（Joc Pederson），他累積4支，大谷只要在2支就能追平隊史紀錄。

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