晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》雲豹拚冠軍信心大增！蔣淯安、克羅馬包辦4月MVP、最佳外援

2024/05/07 13:54

蔣淯安。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟本季最後一次單月MVP與最佳外援獎盃得主於今公布，台啤永豐雲豹蔣淯安與克羅馬（Lasan Kromah）兩人皆在媒體票選中以第一名的票數殺出重圍，在加總得分後雙雙奪下4月單月獎項，兩人亦是季初後二度聯手攻下單月獎盃，讓4月取得6勝1敗佳績的雲豹，征戰季後賽增添信心。

T1聯盟4月MVP入圍名單中以後場球員霸榜，包含雲豹兩代靈魂人物蔣淯安與高錦瑋，戰神本土一哥林秉聖和下班超人曹薰襄，以及特攻本季兼顧控球的射手謝亞軒。

其中蔣淯安以場均14.9分、5.3籃板、5.6助攻、1.3抄截，加上本土最高效率值18.3的數據力壓群雄，票數部分，球迷票選雖居於林秉聖、高錦瑋之後，但媒體票選獲得近乎全數五分票的肯定，再次高分搶下單月MVP獎項。

3月時蔣淯安因訓練中大腿拉傷，缺席3場比賽，3月球團也面臨1勝3敗處境，4月4日正式重返戰場時，個人爆砍30分，外加5籃板、6助攻、2抄截，三分命中率高達50％的超人表現，助隊取勝並賞特攻2連敗。蔣淯安4月共出賽7場，大秀各種切入與滯空能力，且總是在緊張時刻跳出來接管戰局。

外援部分，特攻艾德（Edgaras Želionis）與雲豹克羅馬4月皆有精彩表現，4月20日艾德在主力先發球員缺陣下，以鬼神般的演出帶領特攻逆轉比分，而克羅馬在4月14日化身得分機器，遠投近切轟下44分，寫下個人T1聯盟新高，票選方面克羅馬也擄獲大部分專業媒體，以近9成高分票擊退艾德，為自己贏得第2座單月最佳外援獎盃。

克羅馬自加盟雲豹以來，即以華麗單打著稱，但防守也不是省油的燈，抄截精準判斷球路，4月場均貢獻27.6分、6.8籃板、6.6助攻、2.4抄截，效率值高達27.6，與蔣淯安同為雲豹的安心存在。

克羅馬。（T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。