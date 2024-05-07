T1》雲豹拚冠軍信心大增！蔣淯安、克羅馬包辦4月MVP、最佳外援

蔣淯安。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟本季最後一次單月MVP與最佳外援獎盃得主於今公布，台啤永豐雲豹蔣淯安與克羅馬（Lasan Kromah）兩人皆在媒體票選中以第一名的票數殺出重圍，在加總得分後雙雙奪下4月單月獎項，兩人亦是季初後二度聯手攻下單月獎盃，讓4月取得6勝1敗佳績的雲豹，征戰季後賽增添信心。

T1聯盟4月MVP入圍名單中以後場球員霸榜，包含雲豹兩代靈魂人物蔣淯安與高錦瑋，戰神本土一哥林秉聖和下班超人曹薰襄，以及特攻本季兼顧控球的射手謝亞軒。

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其中蔣淯安以場均14.9分、5.3籃板、5.6助攻、1.3抄截，加上本土最高效率值18.3的數據力壓群雄，票數部分，球迷票選雖居於林秉聖、高錦瑋之後，但媒體票選獲得近乎全數五分票的肯定，再次高分搶下單月MVP獎項。

3月時蔣淯安因訓練中大腿拉傷，缺席3場比賽，3月球團也面臨1勝3敗處境，4月4日正式重返戰場時，個人爆砍30分，外加5籃板、6助攻、2抄截，三分命中率高達50％的超人表現，助隊取勝並賞特攻2連敗。蔣淯安4月共出賽7場，大秀各種切入與滯空能力，且總是在緊張時刻跳出來接管戰局。

外援部分，特攻艾德（Edgaras Želionis）與雲豹克羅馬4月皆有精彩表現，4月20日艾德在主力先發球員缺陣下，以鬼神般的演出帶領特攻逆轉比分，而克羅馬在4月14日化身得分機器，遠投近切轟下44分，寫下個人T1聯盟新高，票選方面克羅馬也擄獲大部分專業媒體，以近9成高分票擊退艾德，為自己贏得第2座單月最佳外援獎盃。

克羅馬自加盟雲豹以來，即以華麗單打著稱，但防守也不是省油的燈，抄截精準判斷球路，4月場均貢獻27.6分、6.8籃板、6.6助攻、2.4抄截，效率值高達27.6，與蔣淯安同為雲豹的安心存在。

克羅馬。（T1聯盟提供）

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