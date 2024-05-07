全大運競技體操》莊佳龍首破80分摘全能金牌 搶巴黎奧運資格增信心

輔大的大一新鮮人莊佳龍以生涯最高80.150分贏得生涯首面全大運全能金牌。（全大運提供）

〔記者林岳甫／台中報導〕輔仁大學大一新鮮人莊佳龍今天在113年全大運競技體操公開男生組個人全能決賽，以生涯最高的80.150分贏得生涯首面全大運金牌，同時也增添自己征戰亞洲錦標賽，尋求進軍巴黎奧運的信心。

莊佳龍是國內備受期待的新星，曾經在全大運國男組橫掃7面金牌，去年全中運也在高男組包辦6金，如今升上大學首次參加全大運，就展現極高競爭力。

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莊佳龍今天地板13.975分、鞍馬13.500分、吊環12.200分、跳馬13.800分、雙槓13.775分、單槓12.900分，戰勝杭州亞運國手葉政、黃彥章、林冠儀和蕭佑然。

前進巴黎奧運最後機會將是5月16日於烏茲別克登場的亞錦賽，屆時必須在全能賽爭取第1名才能搭上奧運列車，如今莊佳龍首次把全能總分堆高至80分，再來就是努力把每項目的難度設法增加，看能否把總分再衝高到82分，一拚奧運參賽門票。

女子組方面，巴黎奧運國手輔大「體操精靈」丁華恬，以50.200分奪下全能金牌，完成2連霸。

輔大的大一新鮮人莊佳龍以生涯最高80.150分贏得生涯首面全大運全能金牌。（全大運提供）

輔大的大一新鮮人莊佳龍以生涯最高80.150分贏得生涯首面全大運全能金牌。（全大運提供）

「體操精靈」丁華恬以50.200分完成全能2連霸。（全大運提供）

「體操精靈」丁華恬以50.200分完成全能2連霸。（全大運提供）

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