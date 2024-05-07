中職》球風不同！ 岳政華1人短打能抵美職1隊

美職、中職球風大不同。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職中信兄弟本季出賽23場就動用27次犧牲短打，頻繁程度引起討論。相較之下，球風不同的美國職棒，在各隊出賽已超過30場的狀況下，目前還有勇士、老虎和水手3隊，還未曾犧牲短打過。

美職目前最多次犧牲短打的隊伍，是白襪隊和紅雀隊8次，而中信兄弟岳政華，出賽23場就有8次犧牲短打，是中職最多，且1人就抵過美職1隊。

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本季還未短打過的勇士隊，陣容中有不少強打者，場均拿5.09分能排名大聯盟第3名。去年，勇士隊單季僅2次犧牲短打是大聯盟最少，場均5.85分則是聯盟最多。

台、美球風不同，中職最少短打的統一獅隊，本季都還有14次犧牲短打。而兄弟總教練平野惠一日前受訪時也坦言，自己其實也不喜歡多下太多戰術，若選手能在不同狀況下理解自己在打線中扮演的角色、必須完成的工作，那這樣就不必打戰術。

美國權威運動媒體《The Athletic》前年曾撰文提及，犧牲觸擊如今在美職恐「像北極熊一般消失」。前年時任樂天桃猿打擊教練的美籍教練鮑伊，執教樂天時，球隊上半季正好是聯盟犧牲觸擊最多的隊伍。

鮑伊當時就透露，他剛來台時有些文化衝擊的感覺，之後才漸漸理解亞洲球風運作方式。鮑伊也說，觸擊實際上沒有看起來容易，球棒角度和重心都是學問。

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