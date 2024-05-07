湯優盃》在頒獎台被問「啊，妳是女的啊！」 高敏珊協助台灣隊寫歷史吐心聲

周天成和物理治療師高敏珊。（取自IG）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣男團在湯姆斯盃勇奪銅牌，締造隊史最佳成績，在頒獎典禮上，周天成的物理治療師高敏珊也隨隊站上頒獎台一同領獎，這回協助台灣隊寫歷史，「高姐」在社群感性寫下：「我畢生的夢想，就是全力push我們台灣的選手，站上國際賽事頒獎台。」

高姐首先分享在頒獎台的小故事，「頒獎人問我：『啊，妳是女的啊？！』我笑答：『對啊！我是唯一的女生！』頒獎人表示真不容易～」

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見證台灣羽球締造新紀錄，高姐直呼：「的確，湯盃獎牌得來不易，裏面涵蓋了總教練和教練群、後勤人員與運科團隊，還有國家隊同心而戰的成果，有人挺身而出、有人奮不顧身的奮戰精神，大家一起贏或共同承擔落敗，你的得分就是我得分！因此團體賽一向是我的最愛。」

「我畢生的夢想，就是全力push我們台灣的選手，站上國際賽事頒獎台。」高姐表示：「謝謝我們的團隊，共同贏得這份殊榮，尤其能和李洋一起拿下湯盃獎牌，實在美好無比！」

高姐說道：「小天恭喜我，我也有自己的獎牌，當然最主要是歸功上帝的恩典！還有選手們堅持不懈的付出！今後我也會全力以赴，繼續支持我們台灣的選手，同心而戰，是我的心願！！」

周天成也在留言區感謝高姐的付出，「妳還有更寶貴的獎牌，就是天上的獎賞，妳為選手的付出，相信是神所喜悅的～我們一起加油。」

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