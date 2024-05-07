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NBA季後賽》模仿喬神雙手一攤慶祝 愛德華茲：我就是想秀（影音）

2024/05/07 17:57

愛德華茲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2022年灰狼狀元郎「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在季後賽大發神威，今在次輪第2戰對上金塊，轟下27分、7助攻，率隊以106：80大勝金塊，系列取得2連勝。愛德華茲在場上的慶祝動作非常多，他賽後表示，就是想要秀一下，希望能讓比賽更加刺激。

愛德華茲上半場運球時戲耍協防的傑克森（Reggie Jackson），讓他雙膝跪地，愛德華茲隨即指向傑克森，讓大家注意到他本人做了什麼好事。愛德華茲也在第四節剩下6分58秒投進三分球，他學了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的聳肩、雙手一攤的慶祝動作，更在一次上籃得分後，躺在地上更模仿起綠巨人浩克。

對此，愛德華茲賽後被問及笑著回應說道：「我就是想秀一下，讓大家知道我做了什麼好事，像是三分打或是讓對手跌倒，我都要用手指頭指他，因為這會讓比賽更加刺激，希望對手能夠回應他。」

對於今天的贏球關鍵，灰狼總教練芬屈（Chris Finch）表示就是防守，今年在防守方面做得非常非常好，另外在戰術執行也非常成功，用防守擊潰了對手。

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