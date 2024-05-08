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東西部龍頭季後賽次輪開打、山本由伸挑戰第4勝 今日賽事預告與轉播

2024/05/08 07:06

山本由伸和大谷翔平。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是東部龍頭塞爾提克對決東部第4的騎士，塔圖姆（Jayson Tatum）與米契爾（Donovan Mitchell）預期將上演飆分大戰，誰能拿下第一場比賽的勝利呢？第二場是西部頭號種子雷霆對決西部老五獨行俠，兩大頂尖控衛亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）和東契奇將正面交鋒，球迷絕對不要錯過！

MLB部分是道奇強碰馬林魚，山本由伸將對上E.卡布雷拉（Edward Cabrera），力拚本季第4勝，大谷翔平能否維持火燙手感連4戰開轟，備受外界關注，球迷記得鎖定轉播囉！

中職部分有3場賽事轉播，由富邦悍將和台鋼雄鷹在台東交戰，悍將推出羅戈對決台鋼哈瑪星，江國豪，台鋼推出江承諺應戰；樂天作客天母由黃子鵬掛帥，味全由艾璞樂捍衛主場；獅隊將由勝騎士打頭陣，兄弟啟用德保拉搶勝，喜愛中職的球迷別忘了收看囉！

NBA

07:00 騎士@塞爾提克 緯來體育

09:30 獨行俠@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

10:30 馬林魚@道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

中職

18:30 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育1台

18:30 樂天桃猿@味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台

18:30 富邦悍將@台鋼雄鷹 DAZN 1

日職

17:00 軟銀@火腿 DAZN2

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