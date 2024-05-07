中職》揮別兩場1分差敗給兄弟 鋒總率悍將在台東再起「沒升降」

富邦悍將總教練陳金鋒。（富邦悍將提供）

〔記者倪婉君／台東報導〕在兩場都以1分差不敵中信兄弟的苦澀吞敗後，富邦悍將總教練陳金鋒今率隊在台東重振旗鼓，他表示今天球隊人員沒有升降異動，還笑說：「沒有那麼多降，也沒有那麼多升。」以平靜心情去看待不好結果，認為重點是球員都努力去做了，失誤了就要看如何去修正。

富邦悍將5月打了4場吞下3敗，但其實從2日以1：2不敵樂天桃猿，3至5日作客中信兄弟的1勝2敗其實都是1分差，比賽打得相當拉踞。只是在2連敗之後，悍將戰績又落居倒數第2，僅領先台鋼雄鷹。

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悍將對兄弟的2連敗相當苦澀，先是終結者富藍戈對陳俊秀投出戲劇性的再見觸身球，下一場又被陳俊秀轟出再見全壘打，尤其該役的內野守備失誤，更是讓「鋒總」被鏡頭捕捉到唸唸有詞的畫面。

不過鋒總今天賽前談及2連敗倒是相當平靜，他表示全隊在週日結束比賽後就趕赴台東、抵達時已凌晨1點，因此昨天就是純粹的休息日，「過程中大家都很努力，囑然結果不是我們要的，但仍是維持和對方的僵持之下，中間有失誤產生，只能說如何去修正過來，是更重要的。」鋒總還提到，有些比較年輕的球員想做得更好，反而就更急躁，結果就沒有那麼好，未來也希望他們慢慢冷靜下來、一步一步做好。

悍將今年的守備率提升有目共睹，鋒總也肯定球員的表現，表示除了那兩場比賽因為比較急躁、沒有像之前那麼好，「但這也是我們要學習，也是必經的過程。」

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