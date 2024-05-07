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中職》「這裡當做春訓基地很理想」 洪總對台東球場有想法

2024/05/07 18:25

台鋼雄鷹今天以台東棒球村第一棒球場為主場、進行中職第35年的第1場台東戰。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台東報導〕台鋼雄鷹今天以台東棒球村第一棒球場為主場、進行中職第35年的第1場台東戰，總教練洪一中對於17年前率La new熊到此地比賽已無印象，但他對於這個場地很有想法，認為若要當做職業比賽的場地或許沒那麼適合，「如果這裡當做春訓基地就很理想。」

中職曾在台東第一棒球場進行8場賽事，第1場是2006年5月28日的誠泰Cobras以4：1擊敗兄弟象之戰，而過去擔任La new熊教頭的洪一中也曾在2007年6月10日率隊在此以2：1擊敗中信鯨，當時陳金鋒也在熊隊先發打序中，如今則是台鋼今晚對手富邦悍將的教頭，也算是另類佳話。

洪總對於17年前的印象已經模糊，但他坦言若要以此當做職棒比賽的場地會比較不適合，畢竟交通還是比較不方便，加上這裡人口本來就不多，但他認為這裡天氣好、空氣好，若當做春訓基地就是很好的選擇。

「其實很多球隊都很喜歡來台東訓練，只是礙於來台東訓練，找不到對手比賽。」洪總表示其實今年初就有建議球團來此春訓，只是後來因故作罷，但他認為明年還有機會，一方面是台鋼科大訓練基地可能沒麼快完工，「我們可以先來台東訓練，等到過年前再回去，畢竟總要找對手比賽啊。」

洪總認為，台東第一棒球場的設備都算完善，除了有醫療室，還有水療，球員休息室也不錯，「這邊還有兩個球場。」更重要的是，這裡練球相對單純，洪總就說：「幾乎沒什麼娛樂，球員打完就回去聊天，也不會往外跑。」

過去La new也曾在2005年到台東春訓，只是洪總回憶，那時是住在知本、使用台東體中的球場，「練到晚上回去累了就泡溫泉，泡一泡就休息了。」

台鋼雄鷹今天以台東棒球村第一棒球場為主場、進行中職第35年的第1場台東戰。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今天以台東棒球村第一棒球場為主場、進行中職第35年的第1場台東戰。（台鋼雄鷹提供）

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