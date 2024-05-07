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中職》台東球場持續優化 「歡迎職棒球隊來！」

2024/05/07 19:24

台鋼雄鷹今天以台東棒球村第一棒球場為主場、進行中職第35年的第1場台東戰。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台東報導〕中職近3年都有在台東棒球村第一球場安排賽事，球場環境也在職棒球團的回饋之後獲得逐步優化，台東縣政府教育處體育保健科科長林邦遠今天就表示，非常歡迎職棒球隊能來台東訓練或比賽，也希望提供給鄉親更好的看球環境。

中職在前年5月重返台東比賽，也是暌違14年後再度有「台東場」出現，而中信兄弟更是連3年都在此安排主場賽事，今年除了再排兩場主場，還有新軍台鋼雄鷹安排6場主場賽事，單季有8場台東賽事已是史上新高紀錄。

林邦遠指出，在這幾年有計畫引進職棒賽事後，就向體育署爭取一筆預算，持續在做球場的修繕優化，像是在休息室加裝可看到牛棚練投的電視，都是經過職棒球團的回饋之後所做的調整，之後也打算改善看台座椅。

其實之前像富邦悍將，或是今年中信兄弟二軍原本都有意在台東第一球場進行訓練，但後來都因故作罷。林邦遠表示，球團有球團的考量，但台東縣府是很歡迎他們來使用。

台鋼雄鷹在今、明安排兩場主場賽事，票房熱度不像前兩年的兄弟主場高，但這或許是因為遇上18、19日學生的教育會考，且不像7、8、9月會有熱氣球季的熱度。林邦遠就說，「7、8、9月是台東的熱氣球季，我們打出的口號就是一日雙球，早上熱氣球、晚上看棒球。」

除了這兩天台東賽事，本季其他6場台東場包括7月9、10日富邦悍將VS.台鋼雄鷹、8月13、14日富邦悍將VS.中信兄弟及9月3、4日中信兄弟VS.台鋼雄鷹。

台東球場持續修繕優化，在休息室加裝可看到牛棚練投的電視。（記者倪婉君攝）

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