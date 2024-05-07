WTT大滿貫》激戰4局不敵法國勒布朗兄弟 莊智淵/高承睿無緣晉級8強

莊智淵（右）、高承睿在男雙16強賽不敵法國勒布朗兄弟。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「師徒檔」莊智淵/高承睿今晚在2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽男雙16強賽，以1:3不敵世界排名第6的法國勒布朗兄弟檔，無緣挺進8強。

世界排名53的莊智淵/高承睿，面對去年奪下蘭州球星挑戰賽冠軍的勒布朗兄弟，前兩局以8:11、11:7平分秋色。關鍵第3局，師徒檔在5平時被對手連續起板攻擊得手連丟5分，以6:11讓出。

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第4局高潮迭起，莊高配克服開局0:5落後，在2:7的劣勢下，利用對手自亂陣腳連拿7分，以9:7反超，但決勝關頭卻因失誤連丟3分，被勒布朗兄弟10:9率先聽牌，隨後莊智淵反手拍回擊救下賽末點，最終仍以10:12飲恨。

女雙方面，世界排名第4的鄭怡靜/李昱諄16強對上澳洲劉楊子和香港吳詠琳的跨國組合，這組臨時成軍的港澳聯軍在首輪以3:1扳倒日本兩大奧運主力平野美宇/張本美和的組合，爆出大冷門。

面對首次搭檔的劉楊子/吳詠琳，鄭李配首局一路落後以6:11失守，第2局在9:10絕境下雖化解1個局點，仍以10:12丟掉。

被逼到懸崖的鄭李配，第3局在開局4:2領先下遭遇亂流連丟6分，在6:10落後時雖然救回兩個賽末點，但最後仍被劉楊子的反手拍打穿，8:11落敗。

女單方面，世界排名67的國泰女將簡彤娟，32強對上世界排名第6的中國名將陳幸同，前兩局都取得9:8領先，但關鍵分未能把握住，最終以9:11、9:11、8:11吞敗，無緣晉級16強。

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