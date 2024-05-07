高球》中信公開賽配對賽揮桿獻愛 募得2千萬元助弱勢家庭

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新臺幣2,000萬元捐贈予中信慈善基金會，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）親自出席晚宴。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽5月9日將於桃園東方高爾夫俱樂部點燃戰火，今天先舉行職業業餘配對賽，邀請中國信託銀行貴賓客戶和36位高爾夫女將們以球會友，揮桿做公益。本次配對賽共募得2000萬台幣善款，將全數捐贈予中國信託慈善基金會，執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

本屆職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，和台灣、日本職業高球女將及貴賓共同揮桿，為需要幫助的孩子們盡一份心力。

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中國信託銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼之際亦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，盡己所能、為社會貢獻，楊銘祥總經理特別感謝所有與中國信託並肩同行的夥伴以行動支持，也期盼攜手前行，再創佳績。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託銀行總經理楊銘祥特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。（中國信託銀行提供）

旅美好手侯羽桑特別和妹妹侯羽薔一起返台參與中信公開賽，她表示，自己很謹慎地看待配對賽的每次揮桿，要為公益盡一份力。提到這次參賽目標，她希望能展現最佳狀態，打出好成績。

2024中國信託女子公開賽本週四起一連3天於東方球場開打，這次參賽選手匯集台、日、韓、中、泰、德多國好手，總計108人同場競桿。賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中價值台幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視、住宿券等豐富獎品。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得2000萬元台幣捐贈予中信慈善基金會，執行偏鄉兒童及家庭扶助方案。（中國信託銀行提供）

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