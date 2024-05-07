PLG》林書豪帶傷砍27分 率新北國王客場打敗富邦勇士奪3連勝

新北國王林書豪。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王林書豪前役發生眉骨撕裂傷，他今晚還是義無反顧上場作戰，繳出27分、5籃板及5助攻，帶領國王以101：95力退衛冕軍富邦勇士，拉出3連勝。

林書豪自足底筋膜炎回歸後又不斷遇到傷勢困擾，先是扭傷左腳，以及上週交手新竹攻城獅和施顏宗相撞導致眉骨撕裂傷，但現在攸關球隊搶季後賽門票的關鍵時刻，他還是決定貼上黑色膠布上場，在第二節進帳7分，洋將路易士也拿7分，國王半場打完以51：39領先地主勇士。

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勇士張宗憲第三節10分、洪楷傑9分挺身而出，努力縮小差距，只是國王還是靠著犀利三分球守住領先優勢，林書豪這節三分球3投全進、單節11分進帳。落後的勇士在末節一波9：2追到79：82，但國王很快給予反擊，雖然楊敬敏在4分51秒濺血離場，仍把領先擴大到雙位數，勇士最後追分也時間不夠，國王踢館成功。

林書豪雖然在最後1分12秒因對裁判哨聲不滿，吞下技術犯規，再來又6犯離場，但他此仗仍是國王的定海神針，攻下全隊最高27分，且隊友也都有給予支援，楊敬敏16分、奧帝10分、曼尼高10分、路易士11分、李愷諺16分。

勇士今天在主場敗給國王，無緣3連勝，戰績17勝20敗，落後主要對手戰績18勝18敗的新竹攻城獅還有1.5場勝差，想前進季後賽在最後3場已經沒有再輸球的本錢。勇士此役有5人得分雙位數，但火力明顯還不足以贏球，周桂羽13分、林志傑15分、強森19分、張宗憲14分、洪楷傑15分。

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