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中職》台東今年第1戰就延長 林哲瑄適時安1：0退台鋼

2024/05/07 21:35

林哲瑄。（富邦悍將提供）

〔記者倪婉君／台東報導〕中職35年的第1場台東賽事今由台鋼雄鷹「作東」迎戰富邦悍將，結果雙方上演投手戰，除了兩隊先發洋投哈瑪星和羅戈都有優質內容，且打完9局仍是0：0；進入10局突破僵局，悍將林哲瑄在兩出局後從賴鴻誠手中敲出帶打點的適時安打，率悍將1：0擊敗台鋼。

今年中職在台東棒球村第一棒球場安排8場賽事，今、明由台鋼打頭陣，且台鋼在7、9月各再安排兩場主場系列賽分迎戰富邦悍將、中信兄弟，而中信兄弟則在8月有兩場主場賽事。由於今是平日，加上18、19日有教育會考，前來現場觀戰的球迷不像去年衝破4千人，但仍有3044人。

台鋼前兩局就行使兩次輔助判決且都挑戰成功，包括1局下首棒曾子祐的內野滾地球改判安打，以及2局上悍將4棒范國宸敲安跑到二壘原判安全上壘，也改判出局。只是台鋼的攻勢仍有限，包括3局一出局二壘有人和7局兩出局一、二壘有人，都未能得分。

悍將先發投手羅戈6.2局無失分退場，台鋼哈瑪星則用99球投完7局無失分，可惜未能得到隊友得分援護，來台第3場先發仍1勝難求。

台鋼9局下得分情勢大好，首棒打者曾子祐一上場獲保送，葉保弟雖遭三振，但王柏融、王博玄接連敲安形成滿壘，只是悍將終結者富藍戈K功連發接連將張肇元、藍寅倫三振，也化解危機。

林哲瑄。（富邦悍將提供）

富藍戈。（富邦悍將提供）

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