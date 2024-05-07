T1季後賽》卡森斯陷犯規麻煩沒差 克羅馬飆30分率雲豹擊敗海神聽牌

克羅馬。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕即便「表弟」卡森斯今天早早陷入犯規麻煩，但隊友們挺身而出，克羅馬飆全場最高30分，加上替補上陣的林信寬貢獻20分，率領台啤永豐雲豹以107：98擊退高雄全家海神，系列賽取得2：0聽牌。

雲豹前役在「表弟」卡森斯繳22分帶領下，在自家主場收下系列賽首勝，且強悍防守迫使海神出現27次失誤，種下敗因。

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今天海神試圖扳回一城，一哥胡瓏貿表現強勢，首節包辦11分，但雲豹進攻多點開花，克羅馬一人拿下16分，菜鳥後衛高錦瑋也打出競爭力，繳出7分、2助攻，幫助球隊在首節取得14分領先。

卡森斯。（T1聯盟提供）

胡瓏貿第2節和卡森斯對位，造成他的進攻犯規，第2節還沒打完，卡森斯就吞下第4犯，不得不提早退場調整，而胡瓏貿也在場上大動作慶祝，雙方打出火藥味。

雲豹克羅馬上半場包辦20分，替補上陣的林信寬飆進3顆三分球，攻下15分，助隊半場結束取得57：42領先。海神方面以胡瓏貿砍下18分最佳。

海神在決勝節展開反撲，一波6：0攻勢，雙方回到個位數差距，隨後蔣淯安在一次上籃後跌倒在地，竟用手抱住庫薩斯的腿，小安也吞下一次違反運動精神犯規。

海神趁勢直追，雙方一度僅差一個球權，而雲豹反擊也很快，高錦瑋、克羅馬接連得分，穩住優勢，卡森斯還爆扣籃框，沒讓球隊氣勢給比下去，雲豹順利收下2連勝。

雲豹克羅馬繳出全隊最高30分、5抄截，林信寬投進4顆三分球，進帳20分，卡森斯拿下17分、9籃板。海神胡瓏貿拿下28分最高，史考特21分次之。

林信寬。（T1聯盟提供）

蔣淯安。（T1聯盟提供）

胡瓏貿。（高雄海神提供）

史考特。（高雄海神提供）



于煥亞。（高雄海神提供）

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