晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》連打了5場1分差比賽 鋒總直言是很難得的經驗

2024/05/07 22:47

富邦悍將總教練陳金鋒。（富邦悍將提供）

〔記者倪婉君／台東報導〕從上週四1：2不敵樂天桃猿，再到對中信兄弟3連戰1勝後又連兩場1分飲恨，今天富邦悍將則在突破僵局10局才靠林哲瑄適時安打以1：0險勝台鋼雄鷹，讓悍將教頭陳金鋒賽後坦言這5場球都打得很辛苦，「在這種張力下怎麼去比賽、理解比賽、幫助球隊，都是很難得的經驗。」

富邦悍將不但連打了5場1分差的比賽，而且在今天10局險勝之前，週日才對兄弟打到11局下以7：8輸球，讓鋒總賽後顯得格外語重心長，「在張力下，怎麼去做好細節，在這種比賽如果去確實做到、在壓力下如何做好，對年輕選手是很好的經驗，而且雖然是經驗，還要知道怎麼去做，才有辦法成長。」

林哲瑄再度扮演功臣，他表示，其實今年有做一些心態調整，過去幾年有時候會想要用不同的方式攻擊，「今年試看看壘上有沒有人，都用一樣的心態面對每一個打席，把握可以打強的球，積極去攻擊。」

談到10局上兩出局面對賴鴻誠的關鍵打席，林哲瑄也說，「其實就是把自己好球帶顧好，心態都一樣，就算減少一個好球還有2顆球的機會，不要輕易放棄，還是可能有失投球，就盡量去掌握。」

值得一提的是，若再加上4月27、28日皆以1分之差擊敗味全之戰，悍將其實已經連打了7場1分差比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。