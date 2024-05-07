中職》連打了5場1分差比賽 鋒總直言是很難得的經驗

富邦悍將總教練陳金鋒。（富邦悍將提供）

〔記者倪婉君／台東報導〕從上週四1：2不敵樂天桃猿，再到對中信兄弟3連戰1勝後又連兩場1分飲恨，今天富邦悍將則在突破僵局10局才靠林哲瑄適時安打以1：0險勝台鋼雄鷹，讓悍將教頭陳金鋒賽後坦言這5場球都打得很辛苦，「在這種張力下怎麼去比賽、理解比賽、幫助球隊，都是很難得的經驗。」

富邦悍將不但連打了5場1分差的比賽，而且在今天10局險勝之前，週日才對兄弟打到11局下以7：8輸球，讓鋒總賽後顯得格外語重心長，「在張力下，怎麼去做好細節，在這種比賽如果去確實做到、在壓力下如何做好，對年輕選手是很好的經驗，而且雖然是經驗，還要知道怎麼去做，才有辦法成長。」

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林哲瑄再度扮演功臣，他表示，其實今年有做一些心態調整，過去幾年有時候會想要用不同的方式攻擊，「今年試看看壘上有沒有人，都用一樣的心態面對每一個打席，把握可以打強的球，積極去攻擊。」

談到10局上兩出局面對賴鴻誠的關鍵打席，林哲瑄也說，「其實就是把自己好球帶顧好，心態都一樣，就算減少一個好球還有2顆球的機會，不要輕易放棄，還是可能有失投球，就盡量去掌握。」

值得一提的是，若再加上4月27、28日皆以1分之差擊敗味全之戰，悍將其實已經連打了7場1分差比賽。

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