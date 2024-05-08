MiLB》張育成因傷回歸後直接開砲！ 本季首轟出爐（影音）

Hit bull, win steak!



Yu Chang's first homer of the year for the @DurhamBulls reaches the famous sign.@RaysBaseball | @RaysPlayerDev pic.twitter.com/cWNlQQO9JH — Minor League Baseball （@MiLB） May 7, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力光芒的台灣好手張育成今天在3A與釀酒人一戰重新回歸，敲出本季首轟，總計三度上壘，賽後攻擊指數0.853。

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張育成在2日與勇士的比賽因為被觸身球砸中後稍微休息，今天順利重返先發打線，首打席他選到四壞保送上壘，第二打席就鎖定對手的變化球，敲出一發左外野方向的陽春全壘打，該轟擊球初速為96.6英哩，預計飛行距離達351英呎，是他的本季首轟。

張育成敲出本季首轟。（資料照）

接下來張育成擊出三壘滾地球使跑者出局，第四打席他再度選到四壞保送，不過接下來第五與第六打席張育成都被三振出局，終場光芒隊在延長賽以8：9不敵釀酒人吞敗。

張育成今天總計6次上場打擊，共4打數敲出1支安打，進帳1轟、1打點、1得分，打擊率下滑到2成78，攻擊指數0.853。

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