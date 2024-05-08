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NBA》戈貝爾榮獲生涯第4次年度最佳防守球員 追平名人堂中鋒紀錄

2024/05/08 07:52

灰狼中鋒戈貝爾。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公布年度最佳防守球員，現年31歲的灰狼隊法國籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）榮獲該獎項，這是他生涯第四度獲得年度最佳防守球員，追平名人堂大中鋒穆湯波（Dikembe Mutombo）、「大班蛙」華勒斯（Ben Wallace）的紀錄，並列史上最多。

有戈貝爾坐鎮的灰狼隊，本季例行賽平均只讓對手拿到106.5分是全NBA最佳。灰狼隊能把對手的灌籃、以及投籃命中率壓制在56.6％，是全NBA最低。

戈貝爾本季出賽76場，平均有14分、12.9顆籃板，場均2.1次阻攻、1.3次抄截。根據《Second Spectrum》數據指出，當戈貝爾在場上時，對手在禁區投籃命中率只有21.6％，這是全NBA最低。

本季年度最佳防守球員票選中，戈貝爾獲得72張第一名選票，以總分433分獲獎。這是戈貝爾自2018年、2019年、2021年的爵士隊時期之後，生涯第4度榮獲年度最佳防守球員。

戈貝爾接受《TNT》訪問時說，「這很棒，但你不能一人獨自做到這點。我真的很感激，我所有的隊友都相信我，讓我每天做自己最擅長的事情，而且努力改變明尼蘇達的文化，對於隊友們的全力支持，我感到非常棒。」

年度最佳防守球員票選中，馬刺天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以總分245分排第2。NBA史上從未有年度新人王，同時能摘得年度最佳防守球員；熱火明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）以總分91分排第三。

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