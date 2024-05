MLB》單局10分瘋狂大局！ 明星二壘手4安暴打率遊騎兵痛扁老東家

希米恩單場4安打灌進5分打點。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕今日遊騎兵與運動家一戰,擔任首棒的明星二壘手希米恩(Marcus Semien)在首局就對老東家敲出全壘打,第二局更與球隊一同締造單局10分的超大局,最終西米恩敲出4安猛打灌進5分打點,幫助遊騎兵以15:8擊敗運動家。

開季表現不佳的希米恩今天首局就對運動家先發投手史崔普林(Ross Stripling),第一球就敲出一發401英呎的陽春砲,這是他生涯第27發擔任開路先鋒的首局首打席全壘打,也是本季第2轟,該球飛了401英呎遠。

1 pitch. 1 run. Marcus Semien has the @Rangers off to a hot start! pic.twitter.com/tdVXMnqSkq