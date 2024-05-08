MLB》單局10分瘋狂大局！ 明星二壘手4安暴打率遊騎兵痛扁老東家

希米恩單場4安打灌進5分打點。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日遊騎兵與運動家一戰，擔任首棒的明星二壘手希米恩（Marcus Semien）在首局就對老東家敲出全壘打，第二局更與球隊一同締造單局10分的超大局，最終西米恩敲出4安猛打灌進5分打點，幫助遊騎兵以15：8擊敗運動家。

開季表現不佳的希米恩今天首局就對運動家先發投手史崔普林（Ross Stripling），第一球就敲出一發401英呎的陽春砲，這是他生涯第27發擔任開路先鋒的首局首打席全壘打，也是本季第2轟，該球飛了401英呎遠。

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1 pitch. 1 run. Marcus Semien has the @Rangers off to a hot start! pic.twitter.com/tdVXMnqSkq — MLB （@MLB） May 7, 2024

第二局遊騎兵展開殘酷猛攻，單局敲出9支安打，希米恩就貢獻一支一壘安打與二壘安打，打進3分打點，幫助遊騎兵灌進10分大局早早拉開領先來到11：0，希米恩更在前4局就敲出4支安打，是自2009年4月15日金斯勒（Ian Kinsler）對陣金鶯後，第一位能做到這件事的遊騎兵打者，同時也是隊史第4人。

希米恩最終敲出4安，包含2支一壘安打，1支二壘安打與1發全壘打，無緣成為自2017年4月29日的高梅茲（Carlos Gomez）後擊出完全打擊的遊騎兵球員。而本場比賽遊騎兵在第二局打了9支安打與灌進10芬都是賽季新高。上次遊騎兵要能打下單局10分大局，已經要追溯到2015年5月23日對洋基的第三局。

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