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MLB》5屆金手套老將回歸在即！ 道奇將面臨艱難抉擇

2024/05/08 08:27

海沃德。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊5屆金手套老將海沃德（Jason Heyward）在開季不久後就因傷缺陣，近期他有望歸隊，然而道奇恐怕得陷入將讓誰從名單中移出的難題。

海沃德在上月4日就因背部傷勢進入傷病名單，上個賽季海沃德在道奇繳出回春表現，攻擊指數來到0.813，若扣除2020年縮水賽季的0.848，是自2012年後的新高。

道奇在海沃德受傷後，選擇拉上23歲重砲菜鳥帕赫斯（Andy Pages）支援，他不僅一度連10場敲安，目前18場出賽敲出4轟、進帳12分打點，打擊率來到3成19，攻擊指數高達0.902。在守備上他的表現也可圈可點，出局製造值（OAA）來到1，排名聯盟PR81。

官網指出，若帕赫斯表現掙扎，那球隊就能在海沃德回歸後將他下放，然而在帕赫斯打得這麼好的當下，球隊的目光恐怕會轉向去年表現突出的菜鳥奧特曼（James Outman），上季出賽151場，敲出23轟，攻擊指數0.790，但本季表現掙扎，僅有1成69打擊率，攻擊指數0.570，且89打數就吞下多達31K。

除了奧特曼與帕赫斯外，11年老將泰勒（Chris Taylor）也可能會是道奇考慮異動的對象，本季泰勒打線表現一塌糊塗，打擊率僅0.074，24場出賽就吞下26K，然而泰勒的合約要到2025年才會到期，因此情況就變得相當麻煩。

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