NBA季後賽》亂丟熱敷袋到場內 金塊J.穆雷吞326萬罰款、無禁賽

金塊主力後衛J.穆雷。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G2賽事,金塊昨天以80比106慘敗灰狼,系列賽處於0比2落後,比賽中金塊主力後衛J.穆雷(Jamal Murray)在比賽中把熱敷袋丟到場上。NBA聯盟今天宣布,J.穆雷遭罰10萬美元(約新台幣326萬元),但不會被禁賽。

金塊與灰狼的系列賽G2第二節剩下4分41秒,當時坐在場邊的J.穆雷把熱敷袋丟到場內,差點灰狼球員踩到,很可能會讓人受傷。J.穆雷也疑似不滿裁判的執法尺度,還疑似做出收錢的手勢來諷刺裁判。

灰狼主帥芬屈(Chris Finch)賽後直言,J.穆雷的行為是非常危險、不可原諒的。

J.穆雷昨天遭到灰狼隊嚴防,全場18投3中,僅拿8分、傳2次助攻,另抓13顆籃板。

