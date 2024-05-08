NBA季後賽》亂丟熱敷袋到場內 金塊J.穆雷吞326萬罰款、無禁賽

金塊主力後衛J.穆雷。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G2賽事，金塊昨天以80比106慘敗灰狼，系列賽處於0比2落後，比賽中金塊主力後衛J.穆雷（Jamal Murray）在比賽中把熱敷袋丟到場上。NBA聯盟今天宣布，J.穆雷遭罰10萬美元（約新台幣326萬元），但不會被禁賽。

金塊與灰狼的系列賽G2第二節剩下4分41秒，當時坐在場邊的J.穆雷把熱敷袋丟到場內，差點灰狼球員踩到，很可能會讓人受傷。J.穆雷也疑似不滿裁判的執法尺度，還疑似做出收錢的手勢來諷刺裁判。

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灰狼主帥芬屈（Chris Finch）賽後直言，J.穆雷的行為是非常危險、不可原諒的。

J.穆雷昨天遭到灰狼隊嚴防，全場18投3中，僅拿8分、傳2次助攻，另抓13顆籃板。

Jamal Murray threw a heat pack on the court during play and faced no consequences for doing so #NBAPlayoffs pic.twitter.com/dXh8tszcL1 — Bad Sports Refs （@BadSportsRefs） May 7, 2024

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