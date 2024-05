NBA季後賽》尼克重創！ 被恩比德惡意犯規的禁區悍將傳嚴重傷勢

羅賓森受傷將評估6到8週。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕尼克在東部次輪季後賽剛對溜馬拿下首戰勝利,今天卻突然傳出壞消息,禁區主力替補羅賓森(Mitchell Robinson)傳出左腳踝有應力性傷勢,預計將缺席6到8週後重新進行評估,重創尼克禁區戰力。

羅賓森在上個系列賽對陣七六人時,在第三戰被恩比德(Joel Embiid)惡意拉下導致摔落地面,後續造成他的左腳踝扭傷因此缺席第4戰,但羅賓森在第5戰回歸,次輪與溜馬一戰僅出賽12分鐘就退場。

羅賓森是本季尼克季後賽主要的禁區替補,出賽6場,平均19.2分鐘,拿下2.8分,6.8籃板,送出1.2記火鍋與1.0次抄截成功,但如今尼克除非打到總冠軍賽,否則將很難看見他回歸。

隨著羅賓森的倒下,阿丘瓦(Precious Achiuwa)預計將得扛下更多重擔,本季透過交易來到尼克的他,在季後賽僅3場出賽,平均11.3分鐘拿下2.0分、2.7籃板,但送出高達1.7記火鍋。

羅賓森生涯一直都是很容易受傷的球員,生涯只有3季例行賽超過60場,本季也只打31場球,不過在防守端上他的表現一直都很優異,生涯平均24.5分鐘就能夠有場均有1.9次火鍋與0.9次抄截。

尼克季後賽前就失去明星大前鋒藍道爾(Julius Randle),後續35歲射手波丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)在G4受傷導致整季報銷,如今羅賓森的倒下,也讓他們季後賽失去第三位主力球員。

THIS PLAY ENDED MITCHELL ROBINSON’S SEASON



JOEL EMBIID INJURED HIM ON PURPOSE & THERE WAS NOT EVEN A FINE!!



I am sick, I feel so bad for Mitch…he didn’t deserve it, he was just playing ball



Sixers fans can shove their conspiracy theories up their ASS

pic.twitter.com/ecNMej6tP6