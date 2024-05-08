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NBA季後賽》尼克重創！ 被恩比德惡意犯規的禁區悍將傳嚴重傷勢

2024/05/08 08:53

羅賓森受傷將評估6到8週。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克在東部次輪季後賽剛對溜馬拿下首戰勝利，今天卻突然傳出壞消息，禁區主力替補羅賓森（Mitchell Robinson）傳出左腳踝有應力性傷勢，預計將缺席6到8週後重新進行評估，重創尼克禁區戰力。

羅賓森在上個系列賽對陣七六人時，在第三戰被恩比德（Joel Embiid）惡意拉下導致摔落地面，後續造成他的左腳踝扭傷因此缺席第4戰，但羅賓森在第5戰回歸，次輪與溜馬一戰僅出賽12分鐘就退場。

羅賓森是本季尼克季後賽主要的禁區替補，出賽6場，平均19.2分鐘，拿下2.8分，6.8籃板，送出1.2記火鍋與1.0次抄截成功，但如今尼克除非打到總冠軍賽，否則將很難看見他回歸。

隨著羅賓森的倒下，阿丘瓦（Precious Achiuwa）預計將得扛下更多重擔，本季透過交易來到尼克的他，在季後賽僅3場出賽，平均11.3分鐘拿下2.0分、2.7籃板，但送出高達1.7記火鍋。

羅賓森生涯一直都是很容易受傷的球員，生涯只有3季例行賽超過60場，本季也只打31場球，不過在防守端上他的表現一直都很優異，生涯平均24.5分鐘就能夠有場均有1.9次火鍋與0.9次抄截。

尼克季後賽前就失去明星大前鋒藍道爾（Julius Randle），後續35歲射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）在G4受傷導致整季報銷，如今羅賓森的倒下，也讓他們季後賽失去第三位主力球員。

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