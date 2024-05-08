MLB》前田健太僅投2局狂失7分、ERA破6 老虎仍逆轉守護者

前田健太。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎36歲日籍好手前田健太今天先發只投2局狂失7分，但老虎打線全場敲15安，讓前田健太逃過敗戰。老虎隊最後以11比7逆轉擊敗美國聯盟中區龍頭的守護者。

老虎隊首局靠伊巴涅茲（Andy Ibanez）的陽春砲先拿1分，但前田健太1局下被守護者布利南（Will Brennan）敲2分打點的二壘安打，讓球隊處於落後局面。老虎隊第2局上靠巴耶茲（Javier Baez）追平安、以及伊巴涅茲超前三分砲，取得5比2領先。

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前田健太在2局下遇到亂流，先後被守護者佛羅里歐（Estevan Florial）、拉米瑞茲（José Ramírez）敲適時安掉3分，讓老虎隊遭追平。接著守護者奈勒（Josh Naylor）敲超前兩分砲，幫助守護者單局灌5分超前。

前田健太。（今日美國）

總計前田健太2局用59球，被敲5安（包含1轟），失掉7分，另有3次保送、1次三振，賽後防禦率增至6.75。前田健太本季先發7場戰績1勝1敗，合計只投30.2局，有3場投不滿5局；前田健太退場後，老虎5名後援投手都沒有失分。

老虎打線持續發威，第3局靠維拉德（Ryan Vilade）2分打點追平安，幫助老虎追成7比7平手。第4局追加1分超前分，維拉德在第7局再擊出超前安進帳1分，第8局維爾林（Matt Vierling）再敲安為老虎添加2分。老虎最後贏球中止近期的4連敗。

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