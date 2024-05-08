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MLB》超痛！紅雀鐵捕妨礙打擊 左手被球棒K中還導致骨折

2024/05/08 09:31

紅雀明星鐵捕康崔拉斯蹲捕時妨礙打擊，左手被打中受傷。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀明星鐵捕康崔拉斯（Willson Contreras）今天在比賽中先發蹲捕，他在接球時妨礙打擊，還被大都會36歲老將J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）揮棒打到左手臂，導致康崔拉斯的左手臂骨折。

此戰2局上1出局，J.D.馬丁尼茲在打擊時揮棒，打到康崔拉斯的左手，形成妨礙打擊，讓他可以上到一壘。

不過，被打到左手的康崔拉斯當下表情痛苦並大叫，接著坐在紅雀隊休息區前方，紅雀隊防護員上場關心，康崔拉斯也退場接受治療，紅雀也換赫雷拉（Ivan Herrera）接替蹲捕。紅雀隊宣布，康崔拉斯左前臂骨折。

現年31歲的康崔拉斯是紅雀隊目前最穩定的打者之一，本季交出6轟、12分打點，打擊率2成80成績，整體攻擊指數為0.949。

紅雀明星鐵捕康崔拉斯蹲捕時妨礙打擊，左手被打中受傷。（美聯社）

紅雀明星鐵捕康崔拉斯蹲捕時妨礙打擊，左手被打中受傷。（今日美國）

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