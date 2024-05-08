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5個月只休過5天假 台豐田國中足球全國賽奪冠

2024/05/08 09:16

台東豐田國中奪全國賽冠軍，縣長饒慶鈴（中）昨天到校貼紅校及贈獎金致賀。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣豐田國中足球隊獲112學年度全國中等學校足球聯賽11人制國男甲級冠軍，縣長饒慶鈴昨天到校參加慶祝獻獎活動，頒贈紅榜、頒發52萬元體育獎助學金嘉勉，並招待小將們吃牛排慶功。饒慶鈴表示，很感動看到豐田國中小將們的苦練獲得成果，在重返甲級第一年就奪冠，縣府將持續規劃更多支持措施。

這場比賽於4月20日在輔仁大學足球場舉行，豐田國中最終3:0壓倒性勝利擊敗宿敵台中市黎明國中，4年後再度奪得足球聯賽國男甲組冠軍。饒慶鈴昨天由教育處長蔡美瑤、體健科長林邦遠陪同，特別前往豐田國中向校長洪文政及總教練楊志明、球員們恭賀。

校長洪文政說，豐田國中的教練團和球員們從去年12月到今年4月全國決賽前，只放過5天假期，放棄了與家人團聚的寶貴時光，只為了能在球場上代表學校爭取佳績，為學校及台東爭光。此外，家長後援會的強力支持也是球隊能夠達到這一成就的關鍵因素之一，他們不僅在宵夜上支持球隊，更在每一場球賽都有家長隨行支援，配合球隊作息，在精神上為每位球員提供了堅強的後盾。

饒慶鈴說，4年前台東縣首次榮獲全國足球聯賽冠軍，為了讓學生能在最佳的環境中訓練和比賽，縣府協助興建符合國際標準的11人制人工草皮足球場地，加上標準夜間燈光照明，不僅提升訓練品質，也讓豐田國中能舉辦更多高水準的比賽；此外也積極爭取花東基金，今年3月聘進臺東縣國中第一位正式的防護員，讓豐田國中足球隊的選手在面對高強度的比賽，能有充分的後勤支援，並在科學化的運動防護下，讓教練與選手全心衝刺，進步到更高層次的競技運動。

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