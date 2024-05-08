晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》火箭人之子借哈波球棒開轟！ 哈波也轟滿貫砲打爆藍鳥（影音）

2024/05/08 09:47

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季火燙的聯盟龍頭費城人今天對陣藍鳥再度火力大放送，儘管打擊王波姆（Alec Bohm）休息，但頂替他上陣的火箭人之子克萊門斯（Kody Clemens）開轟貢獻4打點，加上哈波（Bryce Harper）的滿貫砲痛擊藍鳥強投貝里歐斯（José Berríos），終場以10：1大勝藍鳥。

藍鳥此役推出賽前防禦率僅1.44的貝里歐斯登板，然而他在首局就因為卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的二壘安打失掉首分，次局又被克萊門斯敲出2分砲掉分，4局克萊門斯三壘安打再度進帳1分打點，隨後哈波對貝里歐斯敲出滿貫砲，使他僅投3.2局就黯然退場。

貝里歐斯在今天前先發只掉7分，不過在今天卻被費城人狂轟8分，防禦率一口氣飆升到2.85。

哈波今天與克萊門斯兩人貢獻8分打點。（法新社）

費城人本日先發左投桑契斯（Cristopher Sánchez）表現完全壓下貝里歐斯，前6局遇到危機都能順利化解，讓藍鳥敲出2次雙殺打，直到7局才失掉首分，總計桑契斯今天7局用89球，被打6支安打，送出5次三振2次四壞保送，失掉1分責失分。

特恩布爾（Spencer Turnbull）在被調往牛棚後首度登板，他也投出2局無失分的好表現，讓藍鳥擊出本場第三次的雙殺打，守護住桑契斯本季第2勝。

值得一提的是，今天克萊門斯的棒子是跟哈波借來的，而兩人今天一共敲了5支安打，灌進8打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。