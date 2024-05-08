MLB》火箭人之子借哈波球棒開轟！ 哈波也轟滿貫砲打爆藍鳥（影音）

Bryce Harper also uses Bryce Harper's bat.



And, well .. pic.twitter.com/PAdYiVtaE9 — MLB （@MLB） May 8, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季火燙的聯盟龍頭費城人今天對陣藍鳥再度火力大放送，儘管打擊王波姆（Alec Bohm）休息，但頂替他上陣的火箭人之子克萊門斯（Kody Clemens）開轟貢獻4打點，加上哈波（Bryce Harper）的滿貫砲痛擊藍鳥強投貝里歐斯（José Berríos），終場以10：1大勝藍鳥。

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Kody Clemens borrowed Bryce Harper's bat.



He got Bryce-like results! pic.twitter.com/f5cP6AV6iG — MLB （@MLB） May 7, 2024

藍鳥此役推出賽前防禦率僅1.44的貝里歐斯登板，然而他在首局就因為卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的二壘安打失掉首分，次局又被克萊門斯敲出2分砲掉分，4局克萊門斯三壘安打再度進帳1分打點，隨後哈波對貝里歐斯敲出滿貫砲，使他僅投3.2局就黯然退場。

貝里歐斯在今天前先發只掉7分，不過在今天卻被費城人狂轟8分，防禦率一口氣飆升到2.85。

哈波今天與克萊門斯兩人貢獻8分打點。（法新社）

費城人本日先發左投桑契斯（Cristopher Sánchez）表現完全壓下貝里歐斯，前6局遇到危機都能順利化解，讓藍鳥敲出2次雙殺打，直到7局才失掉首分，總計桑契斯今天7局用89球，被打6支安打，送出5次三振2次四壞保送，失掉1分責失分。

特恩布爾（Spencer Turnbull）在被調往牛棚後首度登板，他也投出2局無失分的好表現，讓藍鳥擊出本場第三次的雙殺打，守護住桑契斯本季第2勝。

值得一提的是，今天克萊門斯的棒子是跟哈波借來的，而兩人今天一共敲了5支安打，灌進8打點。

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