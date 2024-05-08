MLB》防禦率王今永昇太前7局0失分、續投卻挨轟 ERA首度高於1

今永昇太。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨居大聯盟防禦率王的小熊日籍左投今永昇太，今天在主場面對教士，今永昇太帳面上主投7局賞8次三振，失掉2分，無緣先發6連勝。小熊布許（Michael Busch）在第9局擊出再見全壘打，幫助小熊以3比2逆轉擊敗教士。

今永昇太此戰前5局被敲2安、丟1次保送，沒有讓教士隊打者上過二壘的壘包。小熊打線靠貝林傑（Cody Bellinger）的陽春砲，前5局打完取得1比0的領先。

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第6局1出局後，教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲一壘安打，接著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）偷點形成內野安打，教士隊有著一、二壘有人的得分機會。今永昇太面對強打馬查多（Manny Machado），雖然第1球讓對手敲一壘界外高飛球，但小熊一壘手布許接球失誤，讓馬查多仍可繼續打擊，今永昇太先是三振馬查多、再K掉柏格茲（Xander Bogaerts），化解失分危機。

今永昇太。（美聯社）

今永昇太第7局連續解決兩人，並讓教士打者阿佐卡（Jose Azocar）敲三壘滾地球，雖然小熊三壘手莫雷爾（Christopher Morel）發生傳球失誤，但小熊捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）在後面補位接球並傳二壘，讓阿佐卡在一、二壘間遭到夾殺出局。

此戰今永昇太投完前7局，其防禦率降至0.65，但今永續投第8局，卻被教士普洛法（Jurickson Profar）敲逆轉兩分砲，也讓今永被打退場。總計今永昇太7局投球用102球是單場新高，被敲7安包含1轟，失掉2分，賞8次三振、另有1次保送，賽後防禦率升至1.08仍獨居大聯盟防禦王。

教士隊第8局下換日籍投手松井裕樹登板，他一上場丟保送，接著貝林傑敲右外野安打，小熊攻佔一、三壘，莫雷爾敲高飛犧牲打追平，雙方戰成2比2平手，今永昇太逃過敗投。布許在第9局擊出再見陽春砲，幫助小熊贏得比賽，收下近4戰第3勝。

小熊投手內里斯（Hector Neris）後援2局無失分，摘本季第2勝；教士投手桑托斯（Enyel De Los Santos）0.1局失1分，吞本季第2敗。松井裕樹後援0.2局失1分，本季首次砸鍋，賽後防禦率為3.78。

Jurickson Profar spoils Shota Imanaga's outing with a go-ahead home run! pic.twitter.com/yyDEDNmKCL — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 8, 2024

教士普洛法敲逆轉兩分砲。（美聯社）

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