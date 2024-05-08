NBA季後賽》J.布朗32分、懷特7顆三分球 塞爾提克打爆騎士1：0領先

J.布朗狂轟32分幫助塞爾提克取得1：0領先。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克今天在東部季後賽次輪首戰火力全開，J.布朗（Jaylen Brown）繳出全隊最高32分，D.懷特（Derrick White）轟進7顆三分球，率隊以120：95痛宰騎士，系列賽取得1：0領先。

東部頭號種子塞爾提克在季後賽次輪碰上騎士，開賽隨即J.布朗獨拿7分帶領下，打出10：2開局，但騎士很快還以顏色，連續飆進三分球，迎頭趕上。

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兩隊在第2節命中率下降，但今天狀況火燙的J.布朗在上半場獨攬20分，助隊半場打完取得59：49領先。

易籃後，塞爾提克D.懷特持續在外線開火，助隊保有領先優勢，即便米契爾（Donovan Mitchell）嘗試率隊反撲，但該節尾聲派理查德（Payton Pritchard）飆進壓哨三分球，助隊帶著雙位數領先進入決勝節。

D.懷特今天轟進7顆三分球。（今日美國）

塞爾提克在決勝節擴大到20分領先，不給騎士任何逆轉機會，穩穩收下系列賽首勝。綠衫軍此仗有5人得分上雙，布朗攻下全隊最高32分，懷特投進7顆三分球，包辦25分。

騎士方面，米契爾攻下全場最高33分，莫布里（Evan Mobley）17分、13籃板。

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