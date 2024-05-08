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MLB》3屆塞揚韋蘭德對洋基最慘一戰！ 挨3轟狂失7分吞敗（影音）

2024/05/08 10:05

韋蘭德今天被洋基打者敲出3轟，失掉7分都是責失分，吞下本季第1敗。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天作客洋基遭遇生涯對條紋軍最慘一役，投5局被敲出3轟狂失7分，太空人終場以3：10遭洋基痛宰，韋蘭德吞下本季首敗。

賽前防禦率僅2.08的韋蘭德，今天在第一局就被索托（Juan Soto）敲安，對賈吉（Aaron Judge）投出保送後遭維杜戈（Alex Verdugo）三分砲狙擊失分，3局他再度被索托敲安後對賈吉投出保送，維杜戈此次雖然沒開轟但又敲安讓韋蘭德失掉第4分。

4局韋蘭德被崔維諾（Jose Trevino）敲安，解決柏提（Jon Berti）後被右打的沃爾普（Anthony Volpe）敲出反方向2分砲再度受創，5局韋蘭德續投再遭史坦頓（Giancarlo Stanton）陽春砲狙擊，投完5局失7分退場。

韋蘭德今天共投5局被打8支安打含3轟，失掉7分都是責失分，僅送出2次三振，投出3次四壞保送，防禦率上升到4.43，是生涯對洋基投出最糟糕的一場比賽，賽前他對洋基共投27場先發，防禦率3.41。

本場洋基先發是火球男希爾（Luis Gil），今天他6局投球僅被打1支安打，是塔克（Kyler Tucker）的陽春砲，送出5次三振但也投出4次四壞保送，收下本季第3勝，賽後防禦率2.92。

洋基火球男希爾6局失1分好投奪第3勝。（法新社）

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