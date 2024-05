MLB》3屆塞揚韋蘭德對洋基最慘一戰！ 挨3轟狂失7分吞敗（影音）

韋蘭德今天被洋基打者敲出3轟,失掉7分都是責失分,吞下本季第1敗。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕3屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)今天作客洋基遭遇生涯對條紋軍最慘一役,投5局被敲出3轟狂失7分,太空人終場以3:10遭洋基痛宰,韋蘭德吞下本季首敗。

賽前防禦率僅2.08的韋蘭德,今天在第一局就被索托(Juan Soto)敲安,對賈吉(Aaron Judge)投出保送後遭維杜戈(Alex Verdugo)三分砲狙擊失分,3局他再度被索托敲安後對賈吉投出保送,維杜戈此次雖然沒開轟但又敲安讓韋蘭德失掉第4分。

請繼續往下閱讀...

Alex Verdugo with a rocket to right. pic.twitter.com/GGDL2IRhHH