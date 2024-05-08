MLB》35歲老將雙響砲灌6打點 助天使痛扁海盜、中止3連敗

天使35歲老將皮拉爾（右）單場雙響砲。（美聯社）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況欠佳的天使今天打擊火力大爆發，全場狂敲15支安打，天使35歲老將皮拉爾（Kevin Pillar）雙響砲、單場3安猛打進帳6分打點，加上先發左投山度瓦（Patrick Sandoval）回穩交出7局無失分好投，天使最後在客場以9比0完封海盜，天使隊中止3連敗，目前以13勝23敗暫居美聯西區第4。

皮拉爾在第4局敲三分砲，第5局皮拉爾敲滾地球打回1分，接著天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）敲適時安再拿1分，單局再拿2分。天使沙努爾（Nolan Schanuel）在第6局敲適時安再添1分，皮拉爾敲陽春砲、同時也是單場第2轟，第8局皮拉爾敲二壘安打再拿1分，歐哈皮也擊出適時安打再拿1分。

請繼續往下閱讀...

賽前防禦率為5.91的山度瓦，今天主投7局用103球，只被敲3支零星安打，沒有失分，賞7次三振、丟1次保送，投出本季代表作，山度瓦收下今年第2勝，賽後防禦率為4.85。這是山度瓦自美國時間4月3日之後，再度收下勝投。

天使先發左投山度瓦。（美聯社）



「今晚屬於山度瓦，他表現太出色了。」天使總教練華盛頓（Ron Washington）表示，「這是我們先發投手連8場投滿6局，這就是我們要與這些球員一起做的事情。」

對於本季首度投滿7局，山度瓦表示，「我需要更好地了解自己，像今晚那樣投球，成為更好的自己，我有能力做到。」

皮拉爾今年開季原本待在白襪，他在美國時間4月26日被指定讓渡（DFA），皮拉爾拒絕被下放3A，選擇成為自由球員。由於天使球星楚奧特（Mike Trout）受傷，天使在美國時間4月30日簽下皮拉爾，填補外野空缺。

皮拉爾加入天使後，前3場合計6打數1安，今天單場敲3安包含2轟，進帳6分打點，成為天使隊贏球功臣之一。皮拉爾表示，「正是像這樣的時刻，你堅持在球場努力，為此付出許多。從小我父親就教我要努力工作，低調做事，這證明我仍然可以做出貢獻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法