MLB》台美混血新人王揮別開季低潮！ 卡洛爾開轟猛灌5打點

台美混血的卡洛爾今天開轟灌進5打點。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕去年以優異表現奪下國聯新人王的台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)開季陷入低潮,今天他對紅人一戰繳出本季最佳表現,單場雙安,敲出一轟進帳5分打點,帶領響尾蛇以6:2擊敗紅人。

卡洛爾在上個賽季敲出25轟、30支二壘安打與10支三壘安打,跑出54次盜壘成功,攻擊指數0.868,優異表現入選明星賽,還幫助響尾蛇打進世界大賽,季末更奪下國聯新人王的殊榮,在國聯MVP票選也拿到第五名肯定。不過今年卡洛爾開季陷入大低潮,賽前打擊率僅2成03,敲出1轟。

今天與紅人一戰,卡洛爾在3局一、三壘有人時就敲出滾地球助隊先馳得點,5局面對紅人先發投手蒙塔斯(Frankie Montas)再敲出適時安打打下第2分,在7局更面對後援左投威爾森(Justin Wilson)敲出3分砲,本季第2轟助隊拉開比數,下棒的馬提(Ketel Marte)背靠背開轟,終場以6:2擊敗紅人。

Corbin Carroll and Ketel Marte go back-to-back in Cincinnati! pic.twitter.com/0plAumdnFl