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MLB》台美混血新人王揮別開季低潮！ 卡洛爾開轟猛灌5打點

2024/05/08 11:14

台美混血的卡洛爾今天開轟灌進5打點。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年以優異表現奪下國聯新人王的台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）開季陷入低潮，今天他對紅人一戰繳出本季最佳表現，單場雙安，敲出一轟進帳5分打點，帶領響尾蛇以6：2擊敗紅人。

卡洛爾在上個賽季敲出25轟、30支二壘安打與10支三壘安打，跑出54次盜壘成功，攻擊指數0.868，優異表現入選明星賽，還幫助響尾蛇打進世界大賽，季末更奪下國聯新人王的殊榮，在國聯MVP票選也拿到第五名肯定。不過今年卡洛爾開季陷入大低潮，賽前打擊率僅2成03，敲出1轟。

今天與紅人一戰，卡洛爾在3局一、三壘有人時就敲出滾地球助隊先馳得點，5局面對紅人先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）再敲出適時安打打下第2分，在7局更面對後援左投威爾森（Justin Wilson）敲出3分砲，本季第2轟助隊拉開比數，下棒的馬提（Ketel Marte）背靠背開轟，終場以6：2擊敗紅人。

響尾蛇王牌先發加倫（Zac Gallen）先發6局只被打1支安打，送出6K、3BB沒有掉分，紅人蒙塔斯今天迎來傷癒歸隊後的首場先發，主投6局飆出7K，失掉2分有1分責失分，吞下本季第3敗。

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