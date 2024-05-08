MLB》超狂！今永昇太兩數據創百年首見紀錄 一席話讓美媒笑翻

小熊日籍左投今永昇太。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天帳面上先發7局，被挨了一發兩分砲失掉2分，賞8次三振、丟1次保送，無緣開季先發6連勝。小熊最後靠布許（Michael Busch）的再見全壘打，終場以3比2逆轉教士。今永昇太表示，自己還不是優秀的投手。

根據大聯盟數據專家指出，今永昇太生涯前7場先發，防禦率僅1.08、丟5次保送，自從1913年自責分列入官方紀錄後的首見紀錄。大聯盟從未有投手在生涯前7場先發，能有如此低的防禦率及保送數。

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談到續投第8局卻被教士普洛法（Jurickson Profar）敲逆轉兩分砲，今永昇太表示，這是他首次獲得在第8局登板的信任，「這對我來說很有價值。」

今永昇太在此戰的防禦率一度只有0.65，但挨了兩分砲後，讓他的防禦率升至1.08。今永昇太卻說，「我不認為自己是優秀的投手，如果我這樣想，就會產生鬆懈的心態，自己還是未完成。」

小熊日籍左投今永昇太。（今日美國）

今永昇太在第6局連飆2K解決教士強打馬查多（Manny Machado）、柏格茲（Xander Bogaerts），化解失分危機，他也揮臂振奮發出怒吼，也獲得全場小熊球迷的歡呼聲。

今永受訪說，「聽到歡呼聲的那一刻真的很幸福，因為最近起床有點困難，所以想如果能把歡呼聲當鬧鐘聲，就能很快起床了。」今永這番話讓現場美國媒體大笑。





8th K...and is absolutely FIRED UP. pic.twitter.com/HDXgMb3Uxi — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 8, 2024

Shota Imanaga has a 1.08 ERA & 5 walks in his first 7 career starts



no other pitcher has had an ERA that low AND that few walks in his 1st 7 career starts, since ER official in both leagues （1913） excluding openers — Sarah Langs （@SlangsOnSports） May 8, 2024

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