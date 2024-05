MLB》超狂！今永昇太兩數據創百年首見紀錄 一席話讓美媒笑翻

小熊日籍左投今永昇太。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天帳面上先發7局,被挨了一發兩分砲失掉2分,賞8次三振、丟1次保送,無緣開季先發6連勝。小熊最後靠布許(Michael Busch)的再見全壘打,終場以3比2逆轉教士。今永昇太表示,自己還不是優秀的投手。

根據大聯盟數據專家指出,今永昇太生涯前7場先發,防禦率僅1.08、丟5次保送,自從1913年自責分列入官方紀錄後的首見紀錄。大聯盟從未有投手在生涯前7場先發,能有如此低的防禦率及保送數。

談到續投第8局卻被教士普洛法(Jurickson Profar)敲逆轉兩分砲,今永昇太表示,這是他首次獲得在第8局登板的信任,「這對我來說很有價值。」

今永昇太在此戰的防禦率一度只有0.65,但挨了兩分砲後,讓他的防禦率升至1.08。今永昇太卻說,「我不認為自己是優秀的投手,如果我這樣想,就會產生鬆懈的心態,自己還是未完成。」

今永昇太在第6局連飆2K解決教士強打馬查多(Manny Machado)、柏格茲(Xander Bogaerts),化解失分危機,他也揮臂振奮發出怒吼,也獲得全場小熊球迷的歡呼聲。

今永受訪說,「聽到歡呼聲的那一刻真的很幸福,因為最近起床有點困難,所以想如果能把歡呼聲當鬧鐘聲,就能很快起床了。」今永這番話讓現場美國媒體大笑。

Shota Imanaga has a 1.08 ERA & 5 walks in his first 7 career starts



no other pitcher has had an ERA that low AND that few walks in his 1st 7 career starts, since ER official in both leagues (1913) excluding openers