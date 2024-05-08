MLB》旅美代表作！山本由伸8局優質好投 助道奇收6連勝

山本由伸。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本投手山本由伸今天主投8局創大聯盟生涯單場最多，賞5次三振、失掉2分，道奇隊後以8比2輕取馬林魚，收下6連勝。山本由伸收下先發4連勝。

山本由伸首局就被馬林魚開路先鋒奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲陽春砲，2出局後遭貝爾（Josh Bell）敲安，山本解決桑契斯（Jesús Sánchez），化解危機。

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山本由伸從第2局開始連續解決8人，雖然第4局被桑契斯敲二壘安打，山本再連續解決4人，直到第6局被馬林魚克魯茲（Bryan De La Cruz）敲陽春砲失掉分數。

接著山本由伸再連續解決8人，第8局1出局被敲安後，山本先讓奇澤姆敲滾地球出局，再三振克魯茲，完成投球工作。

山本由伸。（今日美國）

總計山本由伸8局投球是大聯盟生涯單場最多，共用97球，被敲5安包含2轟失2分，沒有投出保送，賽後防禦率降至2.79。山本由伸收下本季第4勝。

山本由伸過去前7場先發，單場最多只投到6局，今天投滿8局創新高。

道奇全場敲5安比馬林魚團隊6安還少，馬恩西（Max Muncy）首局敲滿貫砲。道奇第3局拉克斯（Gavin Lux）敲兩分砲在內、單局再拿4分；日本球星大谷翔平全場2打數沒有敲安，選到2次保送、跑回1分，賽後打擊率為3成65，整體攻擊指數為1.131。

馬林魚先發投手E.卡布瑞拉（Edward Cabrera）僅投2局失4分，吞本季第2敗。

8 strong innings from Yoshinobu Yamamoto. pic.twitter.com/sG7C7eu4cT — MLB （@MLB） May 8, 2024

大谷翔平（右）。（法新社）

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