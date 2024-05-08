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NBA季後賽》東契奇帶傷上陣僅拿19分 獨行俠G1遭雷霆痛宰  

2024/05/08 12:09

亞歷山大吉爾吉斯拿下29分。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在西部季後賽次輪首戰對決獨行俠，靠著亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）拿下29分帶領，以117：95拿下勝利，系列賽搶得好彩頭。

平均年齡僅23.9歲的西部頭號種子雷霆在首輪橫掃鵜鶘晉級，獨行俠則以4：2淘汰快艇，兩隊在例行賽交手4次，雷霆拿下3勝。雙方首節都在試探階段，以23：23進入次節。隨後雷霆在板凳殺出的威金斯（Aaron Wiggins）與亞歷山大吉爾吉斯帶領之下打完上半場取得62：53優勢。此役裁判尺度嚴格、哨音頻響，雷霆前兩節罰球22罰17中、獨行俠13罰10中。

常在下半場發威的厄文（Kyrie Irving）第三節開局不久就接獲東契奇（Luka Doncic）助攻外線破網幫助獨行俠追到65：66只剩一分差，不過雷霆在暫停過後找回狀態，亞歷山大吉爾吉斯接連在外線放冷箭，再度將分差拉開至雙位數，他在此節獨得10分，在節末投進壓哨三分球的厄文也有9分演出。

東契奇與厄文。（法新社）

獨行俠末節外線依舊低迷，雷霆則靠著前三節只拿8分的威廉斯（Jalen Williams）甦醒大爆發連拿10分，助隊持續擴大領先優勢來到20分，也讓獨行俠陸續把東契奇與厄文換下，比賽早早定調。

亞歷山大吉爾吉斯轟出全場最高29分、另有9籃板9助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）挹注19分7籃板，威廉斯拿下18分5籃板5助攻，替補上陣的威金斯斬獲16分。
 
獨行俠一哥東契奇狀態明顯受到膝傷影響，此役19投6中僅拿19分，另有9助攻，厄文貢獻全隊最高20分，加佛德（Daniel Gafford）繳出16分、11籃板，華盛頓（P.J. Washington）挹注10分、板凳出發的J.格林（Josh Green）拿下11分。

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